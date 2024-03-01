Популярная еда повышает риск десятков опасных заболеваний и вызывает преждевременную смерть

Ультрапереработанные продукты, которые являются значительной частью повседневного рациона в развитых странах, связаны с 32 различными негативными эффектами на здоровье, включая как физические заболевания, так и психические расстройства.

Новое исследование питания

Продукты с высокой степенью обработки, такие как выпечка, сладкие напитки, фаст-фуд, часто содержат искусственные добавки и большое количество жира, соли и сахара, вместе с нехваткой жизненно важных витаминов и клетчатки. Предыдущие исследования уже связывали их с ухудшением состояния здоровья.

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Австралийские ученые из нескольких университетов и исследовательских институтов провели большой анализ 45 метаанализов и 14 обзорных статей, в которых изучалась связь между ультрапереработанной пищей и негативными эффектами для здоровья.

Ультраобработанные продукты повышают риск многих болезней

На основании этого обзора люди, которые часто употребляют ультрапереработанные продукты, имеют повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. У них также на 48 – 53% выше вероятность иметь тревожность и общие психические расстройства, на 22% – от депрессии, и на 12% – от диабета второго типа. Общий риск смерти возрастает на 21%.

Доказательства, связывающие ультрапереработанную пищу с астмой, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и некоторыми видами рака, оказались ограниченными. Такой же оценкой были описаны доказательства относительно гипотезы о том, что такая пища приводит к высокому уровню липидов в крови и низкому уровню "хорошего холестерина".

Авторы призывают к государственному регулированию количества употребляемых ультрапереработанных продуктов и предлагают запретить продажу таких продуктов в больницах и школах, а также ограничить их рекламу. Также они призывают к экономическим мерам, направленных на то, чтобы сделать необработанные, минимально обработанные продукты и свежеприготовленные блюда такими же доступными, как и ультраобработанная пища.