Попраздновали и заболели: Степанов о скачке заболеваемости в Днепре, на очереди – Запорожье
На Днепропетровщине возросло количество больных коронавирусом. Глава Минздрава Максим Степанов связывает вспышку с громким празднованием Дня Днепра. Чиновник говорит: вскоре такая же ситуация может возникнуть в Запорожье.
Массовые мероприятия – основной фактор распространения COVID-19
В Минздраве подсчитали, что из 298 случаев, которые выявили за сутки на Днепропетровщине, 242 – в областном центре. Об этом Степанов сообщил во время брифинга, информирует 24 канал.
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Больших вспышек на предприятиях и в общежитиях нет. Поэтому, отметил чиновник, это просто рост общего количества больных среди горожан.
Я думаю, что не очень сложно провести цепочку – с точки зрения празднования, проведения массовых мероприятий, которые проходили. И это еще раз говорит о том, что именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни,
– рассказал Степанов.
Глава Минздрава отметил, что любое празднование сопровождается нарушением противоэпидемиологических мер.
В Запорожье провели большой музыкальный фестиваль
В Минздраве предупредили, проведение музыкального фестиваля, который состоялся 19 – 20 сентября в Запорожье, может привести к быстрому росту количества больных COVID-19.
Степанов напомнил, что проведение массовых мероприятий запрещено карантинными ограничениями. Местным властям министр посоветовал подумать о здоровье избирателей, а не о политике.
Какова ситуация с коронавирусом в Запорожье и на Днепропетровщине?По состоянию на 24 сентября в Днепропетровской области обнаружили 4 692 случая коронавируса, из них 94 – летальные. За последние сутки СOVID-19 диагностировали у 298 человек.
Что касается Запорожья, то коронавирусом заболели 3 288 жителей области, 50 человек умерли. За последние сутки выявили 139 новых случаев недуга.