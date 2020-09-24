На Днепропетровщине возросло количество больных коронавирусом. Глава Минздрава Максим Степанов связывает вспышку с громким празднованием Дня Днепра. Чиновник говорит: вскоре такая же ситуация может возникнуть в Запорожье.

Массовые мероприятия – основной фактор распространения COVID-19

В Минздраве подсчитали, что из 298 случаев, которые выявили за сутки на Днепропетровщине, 242 – в областном центре. Об этом Степанов сообщил во время брифинга, информирует 24 канал.

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Больших вспышек на предприятиях и в общежитиях нет. Поэтому, отметил чиновник, это просто рост общего количества больных среди горожан.

Я думаю, что не очень сложно провести цепочку – с точки зрения празднования, проведения массовых мероприятий, которые проходили. И это еще раз говорит о том, что именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни,

– рассказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что любое празднование сопровождается нарушением противоэпидемиологических мер.

Обратите внимание! День Днепра праздновали 12 сентября. В программе были концерты и другие развлекательные мероприятия.

В Запорожье провели большой музыкальный фестиваль

В Минздраве предупредили, проведение музыкального фестиваля, который состоялся 19 – 20 сентября в Запорожье, может привести к быстрому росту количества больных COVID-19.

Степанов напомнил, что проведение массовых мероприятий запрещено карантинными ограничениями. Местным властям министр посоветовал подумать о здоровье избирателей, а не о политике.