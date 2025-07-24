Оказывается, эволюция влияет на наши пищевые привычки значительно сильнее, чем принято считать, пишет 24 Канал со ссылкой на Food Quality and Preference.

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Новое исследование заедания стресса

Ученые из университета Техаса A&M решили выяснить, как стрессовые условия и тревога за будущее влияют на выбор еды. Для этого они провели эксперимент с участием 142 студентов (преимущественно девушек), разделив их на три группы.

Каждой группе предложили представить определенную жизненную ситуацию: первой – состояние стабильности и комфорта, второй – увольнение с работы и угрозу потери имущества, третьей – опасные обстоятельства, например, риск столкновения с насилием.

Далее студентам показывали пары фотографий с изображением еды: одна – низкокалорийная, другая – значительно более калорийная. С помощью специальных приборов ученые отслеживали, на какие продукты участники смотрят дольше и что привлекает их внимание прежде всего. После этого студенты оценивали привлекательность различных блюд, а также заполняли анкеты, чтобы выяснить уровень голода, социальный статус и опасения относительно возможного дефицита пищи в будущем.

Почему люди заедают стресс?

Независимо от сценария, участники быстрее реагировали на калорийную пищу и задерживали на ней взгляд дольше. Такие продукты казались им более вкусными и желанными, даже если человек не чувствовал голода или имел достаточно денег.

Однако убежденность в том, что в будущем еды может не хватить, оказалась ключевым фактором. Особенно это проявлялось в группе, которая представляла экономические трудности: там участники особенно долго рассматривали калорийные блюда и считали их самыми привлекательными. В ситуациях, связанных с угрозой насилия, такого эффекта не наблюдалось, а при воображаемой стабильности интерес к низкокалорийной пище даже немного возрастал.

Эксперты пришли к выводу: когда человек чувствует угрозу экономических потерь или нехватки пищи, в нем активируются давние защитные механизмы. Организм стремится быстро пополнить запасы энергии, выбирая наиболее питательное – это помогает пережить трудные времена. А стресс и агрессивная среда, наоборот, могут снизить аппетит или изменить предпочтения.

Итак, любовь к калорийной пище в тревожные моменты – это не просто слабость, а своеобразная стратегия выживания, заложенная природой. Когда мир вокруг кажется нестабильным, наше тело выбирает быстрые источники энергии, чтобы быть готовым к неопределенному будущему.