Медики выделили еще один тип диабета: в чем его особенность
- Международная федерация диабета признала диабет пятого типа отдельной формой, связанной с недоеданием в детстве, часто встречающейся в бедных странах.
- Этот тип диабета поражает 20-25 миллионов человек и характеризуется дефицитом массы тела и недостатком инсулина без аутоиммунной реакции, из-за неспособности поджелудочной железы развиваться из-за недостаточного питания в раннем возрасте.
- Официальное признание диабета, связанного с недоеданием, может стимулировать поиск лучших методов лечения, особенно для стран с низким уровнем дохода.
- В общем, диабет включает различные формы заболеваний, повышающих уровень сахара в крови, среди них диабет первого, второго типа, гестационный диабет и другие редкие подтипы.
Международная федерация диабета признала диабет пятого типа отдельной формой заболевания. Эта разновидность диабета напрямую связана с недоеданием в детском возрасте и чаще всего встречается среди жителей бедных стран.
По данным Conversation, от него страдают примерно 20 – 25 миллионов людей во всем мире, передает 24 Канал.
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Диабет пятого типа
Для этого состояния характерны дефицит массы тела и недостаток инсулина, причем проблема не вызвана аутоиммунной реакцией. Причина заключается в том, что из-за недостаточного питания в ранние годы поджелудочная железа не могла развиться должным образом и, соответственно, не способна вырабатывать достаточное количество инсулина.
Опыты на грызунах подтвердили, что нехватка белка в рационе во время беременности или в подростковом возрасте приводит к нарушению формирования поджелудочной железы. Уменьшение ее размера, а следовательно и сокращение количества бета-клеток, вырабатывающих инсулин, считается фактором риска развития различных форм диабета.
Официальное признание диабета, связанного с недоеданием, является важным шагом для общественного обсуждения проблемы. Это может стимулировать поиск лучших методов лечения, особенно для стран с низким уровнем дохода населения.
Какие существуют типы диабета
В общем диабет – это собирательный термин, объединяющий ряд заболеваний, которые приводят к повышению уровня сахара в крови, однако причины этих состояний часто существенно различаются. Среди форм диабета насчитывается более десятка, и четкой классификации пока не существует.
Диабет первого типа возникает из-за ложной атаки собственной иммунной системы на клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Такая реакция может появиться у человека любого возраста и не зависит от диеты или образа жизни. Считается, что в основе болезни лежит сочетание наследственной предрасположенности и внешних факторов, таких как стресс или вирусные инфекции.
Диабет второго типа – самая распространенная форма этой болезни, которая часто связана с избыточной массой тела, хотя может возникать и у людей с нормальным весом, если есть генетическая предрасположенность. При этой форме организм теряет способность эффективно использовать инсулин, что без лечения приводит к хронически повышенному уровню глюкозы, а также к серьезным осложнениям, в частности поражению нервной и сосудистой систем. Предотвратить развитие диабета второго типа в значительной степени помогает здоровый образ жизни.
Гестационный диабет проявляется у некоторых женщин во втором триместре беременности из-за гормональных изменений, которые снижают чувствительность тканей к инсулину.
Кроме этого, существует по меньшей мере девять редких подтипов диабета, причинами которых могут быть генетические отклонения или болезни. Например, диабет типа 3c связан с повреждением поджелудочной железы, в частности после панкреатита.
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