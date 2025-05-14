По данным Conversation, от него страдают примерно 20 – 25 миллионов людей во всем мире, передает 24 Канал.

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Диабет пятого типа

Для этого состояния характерны дефицит массы тела и недостаток инсулина, причем проблема не вызвана аутоиммунной реакцией. Причина заключается в том, что из-за недостаточного питания в ранние годы поджелудочная железа не могла развиться должным образом и, соответственно, не способна вырабатывать достаточное количество инсулина.

Опыты на грызунах подтвердили, что нехватка белка в рационе во время беременности или в подростковом возрасте приводит к нарушению формирования поджелудочной железы. Уменьшение ее размера, а следовательно и сокращение количества бета-клеток, вырабатывающих инсулин, считается фактором риска развития различных форм диабета.

Официальное признание диабета, связанного с недоеданием, является важным шагом для общественного обсуждения проблемы. Это может стимулировать поиск лучших методов лечения, особенно для стран с низким уровнем дохода населения.

Какие существуют типы диабета

В общем диабет – это собирательный термин, объединяющий ряд заболеваний, которые приводят к повышению уровня сахара в крови, однако причины этих состояний часто существенно различаются. Среди форм диабета насчитывается более десятка, и четкой классификации пока не существует.

Диабет первого типа возникает из-за ложной атаки собственной иммунной системы на клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Такая реакция может появиться у человека любого возраста и не зависит от диеты или образа жизни. Считается, что в основе болезни лежит сочетание наследственной предрасположенности и внешних факторов, таких как стресс или вирусные инфекции.

Диабет второго типа – самая распространенная форма этой болезни, которая часто связана с избыточной массой тела, хотя может возникать и у людей с нормальным весом, если есть генетическая предрасположенность. При этой форме организм теряет способность эффективно использовать инсулин, что без лечения приводит к хронически повышенному уровню глюкозы, а также к серьезным осложнениям, в частности поражению нервной и сосудистой систем. Предотвратить развитие диабета второго типа в значительной степени помогает здоровый образ жизни.

Гестационный диабет проявляется у некоторых женщин во втором триместре беременности из-за гормональных изменений, которые снижают чувствительность тканей к инсулину.

Кроме этого, существует по меньшей мере девять редких подтипов диабета, причинами которых могут быть генетические отклонения или болезни. Например, диабет типа 3c связан с повреждением поджелудочной железы, в частности после панкреатита.