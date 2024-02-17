Ученые приблизились к пониманию человеческого сознания

Что такое сознание? Что происходит с ним во время сна, комы и общего наркоза? Анестезиологи задумываются над этими вопросами как никто, они лучше всего могут изучать реакции мозга пациентов во время изменений сознания.

Американские ученые, нейробиолог Эмири Браун и анестезиолог и реаниматолог Кристиан Гуэй, рассказали, как помогают исследовать состояние сознания.

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Стоит отметить, что сознание не бинарное, то есть это не просто два состояния: включено и выключено, это скорее спектр состояний. Сложнее всего изучать состояние в бессознательном, например, когда человек в коме.

Переход в бессознательное состояние

Если вы когда-то были под общим наркозом, это была обратимая кома. Обычно это трактуют как состояние забвения, отсутствие субъективного опыта или памяти. Один из способов измерения состояний сознания – это измерение перехода из одного состояния в другое – отключился человек или еще нет.

Людям вводят анестетик и дают команды: "откройте глаза", "считайте" или еще что-то, что можно определить как внешнее воздействие. И как только человек перестает реагировать, ученый предполагает, что процесс закончен.

Но звуки на самом деле влияют на человека, пробуждая его и замедляя переход в наркоз. Поэтому ученые решили измерять этот процесс другим, более точным способом, который влияет на засыпание во время исследования.

Они просили людей сосредоточиться на дыхании и сжимать на каждом вдохе динамометр. По силе сжатия можно отследить состояние человека и при этом никак не влиять снаружи. Причем когда испытуемые просыпались, они сразу вспоминали об этой инструкции и снова начинали сжимать динамометр.

Кстати, приятный бонус: он успокаивает пациентов. Так что анестезиологи используют этот метод не только для исследований, но и перед серьезными операциями, чтобы снизить людям стресс.

После такого исследования ученые сравнили полученные данные с предыдущими опытами, где использовались вербальные команды. Они выяснили, что на этот раз переход в бессознательное состояние занимал 5 – 6 секунд, примерно в 10 раз меньше, чем в предыдущих испытаниях.