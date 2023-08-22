Оземпик для похудения: что известно об эффективности и безопасности лекарств против диабета
Источник:Drugs
Появляется все больше сообщений, что "Оземпик" помогает сбросить лишний вес. Этот препарат называют едва ли не главным секретным средством знаменитостей и голливудских звезд, когда им нужно привести себя в форму.
"Оземпик" – это лекарственный препарат, зарегистрированный для лечения сахарного диабета второго типа. Пациенты используют его раз в неделю в виде подкожных инъекций. В его состав входит действующее вещество семаглутид, отвечающая за все эффекты на организм человека как лечебные, так и побочные.
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Семаглутид прошел несколько клинических испытаний, в результате которых учёные выяснили, что это вещество можно использовать в следующих ситуациях:
- для снижения уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом второго типа;
- для снижения риска инфаркта миокарда, инсульта или смерти из-за сердечно-сосудистой патологии у пациентов с сахарным диабетом второго типа;
- для снижения веса у некоторых пациентов с ожирением.
Пока Оземпик еще официально не представлен в Украине, но его активно покупают из-за границы.
Как действует Оземпик
Семаглутид имитирует гормон, который стимулирует поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, что, в свою очередь, снижает уровень сахара в крови и уменьшает тягу к пище. А еще семаглутид замедляет процессы пищеварения. Эти механизмы поддерживают чувство сытости и предотвращают переедание, что в конечном итоге приводит к потере веса.Интересный факт: Сначала семаглутид разработали как лекарство против сахарного диабета второго типа, но во время клинических испытаний ученые обнаружили полезный побочный эффект: оказалось, что пациенты с ожирением, принимавшие семаглутид, теряли вес. В дальнейшем семаглутид уже прицельно исследовали как лекарственное средство для похудения, и он доказал свою эффективность у пациентов с ожирением.
Можно ли применять Оземпик для похудения
Итак, если действующее вещество семаглутида действительно помогает похудеть, то "Оземпик" можно принимать для снижения веса?
Отвечаем: ныне "Оземпик" для похудения принимать нельзя. Все дело в том, что "Оземпик" зарегистрирован как лекарство, имеющее строго ограниченные показания для применения.
Следует отметить, что есть еще один препарат, содержащий семаглутид. Он называется "Ребелсас". В отличие от "Оземпика" он выпускается в таблетках и, согласно инструкции, имеет только одно показание - снижение уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом второго типа в дополнение к диете и физической нагрузке.
Насколько безопасен Оземпик
В результате многочисленных исследований ученые выяснили, что семаглутид, несмотря на свою пользу для пациентов с сахарным диабетом второго типа или ожирением, имеет большое количество побочных эффектов.
Очень частые нежелательные реакции семаглутида:
- Гипогликемия – выраженное снижение уровня сахара в крови, особенно у людей, которые кроме семаглутида принимают другие лекарства против сахарного диабета второго типа, в частности инсулин. Симптомы гипогликемии: слабость, головокружение, потливость, чувство голода, в тяжелых случаях потеря сознания и судороги.
- Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, запор.
- Изменения со стороны показателей лабораторных анализов, например, повышение уровней амилазы и липазы в крови
- Другие симптомы: слабость, головная боль.
- Кроме того, семаглутид не является полностью безопасным препаратом и в некоторых случаях его прием противопоказан.
Основные противопоказания к применению семаглутида:
- аллергические реакции на семаглутид;
- медуллярный рак щитовидной железы – не только у самого пациента в настоящем или прошлом, но и у кровных родственников;
- множественная эндокринная неоплазия второго типа – опухоли в разных органах эндокринной системы;
- сахарный диабет первого типа и диабетический кетоацидоз.
Кроме того, семаглутид не рекомендуется применять при беременности и грудном вскармливании.
Список побочных эффектов и противопоказаний достаточно серьезный, поэтому Оземпик может назначить только врач, после того, как оценит возможную пользу и риски для пациента.