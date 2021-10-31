Помогает и настраивает на действия: почему беспокойство может быть полезным

Состояние тревожности часто мешает нормально жить и чувствовать себя. Но тревога возникла у человека не просто так – ее можно применить в свою пользу.

Сейчас примерно половина людей имеет врожденную склонность к тревожности. Но это не определяется лишь набором генов – на тревожность влияют социальные факторы.

Читайте также Женщины не эмоциональнее мужчин – известный стереотип разрушен

Психотерапевт и создательница психологической студии "Смысл" Марьяна Франко предлагает взглянуть на тревогу с положительной стороны – это состояние появилось у человека для того, чтобы его уберечь.

То, станем ли мы тревожными личностями зависит не только от наших задатков, но и от моделей поведения наших родителей или других значимых для нас взрослых,

– рассказала психотерапевт.



Родители влияют на уровень нашей тревоги / Фото Unsplash

Тревога и страх – разные вещи

Эксперт рассказала, что стоит различать страх и тревогу – две жизненно важные эмоции.

Страх – это реакция, которая помогает организму выжить.

Как работает страх Во время стресса в организме человека выделяются гормоны – адреналин и кортизол, которые готовят тело к борьбе или бегству. Когда человек нервничает, именно эти гормоны ускоряют сердцебиение, влияют на движения и температуру тела.

По словам Франко, страх – очень важное состояние для здорового организма.

Когда мы напуганы, наше тело готовит себя к действию, которое можно назвать “бей или беги”. Это название означает, что тело готовится к борьбе с опасностью или к бегству от нее,

– отметила эксперт.

Тревога – эмоция, которая выполняет примерно ту же функцию, что и страх – помогает определить опасность и избежать ее. Франко добавляет, что тревожность может возникать как вместе со страхом, так и по отдельности в любое время.



Тревога может возникнуть вместе со страхом, или появиться отдельно / Фото Pexels

Почему беспокойство – это не так плохо

По словам психотерапевта, тревожность вызвана повышенной чувствительностью нервной системы человека, а когда лицо чувствительное – она может больше.

Тревожный человек реагирует на большее количество стимулов и деталей, и это в свою очередь способствует развитию интеллекта и пониманию ситуации,

– рассказала Франко.

К теме Как снизить уровень тревоги и стресса: действенная практика, требующая регулярности

Психология не рассматривает тревожность как исключительно хорошее или плохое явление – повышенная чувствительность может быть и тем, и тем. Единственный фактор, определяющий, полезна ли тревожность – ее целесообразность в определенный момент.

Чувствительный человек – руководитель может быть очень эффективным, потому что почувствует изменения психологического климата в коллективе. Тревога энергизирует организм, сигнализирует о том, что что-то изменилось и быстро мотивирует нас действовать,

– добавила психотерапевт.



Чувствительность может помочь человеку быть эффективнее / Фото Pexels

Неполезным для человека, по мнению Франко, является чрезмерность тревоги. Когда человек постоянно находится в стрессовом состоянии, это негативно влияет на здоровье и "сковывает" действия.

С тревожностью, как врожденным свойством, не нужно бороться – ее нужно полюбить. Она может стать вам добрым другом,

– подытожила эксперт.