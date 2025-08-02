Хотя термин "суперфуд" официально не закреплен и не имеет четких критериев, обычно им называют продукты, богатые полезными растительными компонентами, пишет 24 Канал со ссылкой на Journal of Agriculture and Food Chemistry.

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В этот перечень уже входят ягоды, зелень, орехи, оливковое масло и бобовые, которые традиционно являются частью средиземноморского рациона. Впрочем, виноград, несмотря на свою доступность и популярность, редко попадает в списки самых полезных продуктов.

Какие есть полезные свойства винограда

Между тем виноград содержит более 1600 различных соединений, среди которых особенно выделяются антиоксиданты и другие полифенолы – флавоноиды, антоцианидины, катехины, фенольные кислоты, ресвератрол. Именно полифенолы придают винограду уникальные свойства: они защищают клетки организма от повреждений, замедляют процессы старения и поддерживают здоровье на клеточном уровне.

Научная база по винограду постоянно расширяется: уже более 60 серьезных исследований подтверждают его благоприятное влияние на здоровье человека. Регулярное употребление винограда помогает поддерживать нормальную работу сердца и сосудов, улучшает состояние мозга, кожи, кишечника и других органов.

Ученые отмечают, что виноград способствует расслаблению кровеносных сосудов, улучшает кровообращение, нормализует уровень холестерина и даже повышает устойчивость кожи к ультрафиолету, уменьшая риск повреждения ДНК.

Кроме того, виноград способствует формированию разнообразного микробиома кишечника и влияет на экспрессию генов. Некоторые публикации отмечают связь между употреблением винограда и снижением вероятности развития хронических заболеваний, в частности диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Кроме всего прочего, виноград – источник витаминов C и K, а также калия, что делает его отличным продуктом для укрепления иммунитета и поддержания водного баланса.