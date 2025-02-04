Рыбий жир способен замедлить старение: сколько нужно употреблять

Ежедневное употребление всего одного грамма омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) способно замедлить процессы биологического старения. Это показал ретроспективный анализ клинических исследований, в которых приняли участие более 700 пожилых людей.

Омега-3-ПНЖК являются важными составляющими клеточных мембран и кровеносных сосудов, но организм человека не способен производить их в достаточном количестве. Именно поэтому врачи и диетологи считают эти вещества ключевыми элементами сбалансированного рациона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Aging.

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Многочисленные научные исследования подтверждают важную роль омега-3, содержащегося в рыбе и морепродуктах, для поддержания здоровья. Ранее наблюдательные исследования и небольшие клинические эксперименты демонстрировали, что омега-3, витамин D и регулярная физическая активность могут замедлять процессы старения.

Новое исследование омега-3

Однако в этой сфере не хватает масштабных исследований, которые бы изучали влияние каждого из этих факторов отдельно или в комплексе. Этим вопросом занялись международные ученые из Швейцарии, США, Австралии и Франции.

Для анализа скорости биологического старения специалисты использовали несколько алгоритмов. Они исследовали, как менялись эти показатели у 777 пожилых жителей Швейцарии в возрасте более 70 лет, за которыми наблюдали в течение трех лет в рамках проекта DO-HEALTH. В выборке 60% участников составляли женщины. Большинство из них не имели серьезных хронических заболеваний, когнитивных нарушений или психических расстройств, а также отличались высокой физической активностью.

Целью проекта DO-HEALTH было выяснить, способствует ли прием витамина D, омега-3 и регулярные физические упражнения (три раза в неделю) продлению здоровой жизни пожилых людей. В рамках исследования тестировали восемь различных схем, которые включали как отдельное влияние этих факторов, так и их комбинации. Участники контрольной группы получали плацебо. В начале эксперимента, а также ежегодно у испытуемых брали образцы крови, в том числе для ДНК-анализа.

Рыбий жир замедляет старение

Анализ показал, что прием омега-3 позволял замедлить биологическое старение на срок до четырех месяцев, согласно одной из четырех моделей эпигенетических часов (PhenoAge, GrimAge, GrimAge2 и DunedinPACE). Этот эффект не зависел от возраста, пола или индекса массы тела участников. Однако лучшие результаты наблюдались при сочетании омега-3 с витамином D и физическими упражнениями.

Такая комбинация также помогала снизить риск развития рака и предотвращала старческую слабость в течение трехлетнего периода наблюдения. Ученые отмечают, что каждый из этих факторов усиливал действие других, что приводило к более выраженному общему результату.

Среди основных ограничений исследования ученые выделили отсутствие унифицированных стандартов оценки биологического старения, а также сравнительно короткий период наблюдений. Кроме того, специфические особенности швейцарской выборки не позволяют полностью распространить выводы на все пожилое население планеты.