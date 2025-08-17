Укр Рус
17 августа, 18:08
2

В 10 раз больше минералов: неочевидный, доступный суперфуд для здоровья

Анастасия Лукашевская
Основные тезисы
  • Морские водоросли богаты минералами, витамины, полифенолы, омега-3 и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца, снижают риск рака и улучшают микробиом кишечника.
  • Стоит быть осторожными с употреблением водорослей из-за возможных рисков, такие как избыток йода, тяжелые металлы и влияние на эффективность лекарств для разжижения крови.

Морские водоросли являются настоящим трендом в здоровом питании. Они богаты минералами, витаминами и другими полезными веществами.

Врач-диетолог Джулия Зумпано из Cleveland Clinic объяснила, почему стоит добавить их в рацион и какие могут быть риски, информирует 24 Канал.

Что такое морские водоросли?

Это различные морские растения: ламинария (морская капуста), спирулина, морской мох, нори, которое часто используют в суши. Существует более 145 съедобных видов, однако употреблять можно далеко не все. Их едят свежими, сушеными, вареными или в виде добавок.

Почему полезны для здоровья водоросли?

  • Защищают от болезней

Водоросли содержат полифенолы, омега-3 и антиоксиданты, которые уменьшают вред от свободных радикалов. Это может снизить риск рака, аутоиммунных заболеваний и болезни Альцгеймера.

  • Поддерживают работу сердца

Исследования в Японии показали, что регулярное употребление водорослей вместе с рыбой и овощами помогает уменьшить риск сердечных болезней.

  • Способствуют восстановлению тканей

В водорослях есть все необходимые аминокислоты, но чтобы получить достаточное количество белка, их нужно есть много.

  • Улучшают микробиом кишечника

Благодаря клетчатке и полисахаридам водоросли действуют как пребиотик, питают полезные бактерии и помогают дольше чувствовать сытость.

  • Богаты минералами и витаминами

В 10 раз больше минералов, чем во многих овощах. Это источник кальция, йода, железа, цинка и витаминов B12, C, E и K.

Когда стоит быть осторожным?

Несмотря на пользу, морские водоросли могут иметь и негативное влияние:

  • избыток может вызвать диарею (особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника);
  • бурые водоросли содержат много йода – его превышение вредит щитовидной железе и может вызвать гипотиреоз;
  • водоросли впитывают тяжелые металлы из воды (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть);
  • витамин K в составе может снижать эффективность лекарств для разжижения крови.

Поэтому, в умеренных количествах морские водоросли – ценное дополнение к рациону. Но важно следить за количеством и учитывать индивидуальные особенности здоровья.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.