Морские водоросли являются настоящим трендом в здоровом питании. Они богаты минералами, витаминами и другими полезными веществами.

Врач-диетолог Джулия Зумпано из Cleveland Clinic объяснила, почему стоит добавить их в рацион и какие могут быть риски, информирует 24 Канал.

Что такое морские водоросли?

Это различные морские растения: ламинария (морская капуста), спирулина, морской мох, нори, которое часто используют в суши. Существует более 145 съедобных видов, однако употреблять можно далеко не все. Их едят свежими, сушеными, вареными или в виде добавок.

Почему полезны для здоровья водоросли?

Защищают от болезней

Водоросли содержат полифенолы, омега-3 и антиоксиданты, которые уменьшают вред от свободных радикалов. Это может снизить риск рака, аутоиммунных заболеваний и болезни Альцгеймера.

Поддерживают работу сердца

Исследования в Японии показали, что регулярное употребление водорослей вместе с рыбой и овощами помогает уменьшить риск сердечных болезней.

Способствуют восстановлению тканей

В водорослях есть все необходимые аминокислоты, но чтобы получить достаточное количество белка, их нужно есть много.

Улучшают микробиом кишечника

Благодаря клетчатке и полисахаридам водоросли действуют как пребиотик, питают полезные бактерии и помогают дольше чувствовать сытость.

Богаты минералами и витаминами

В 10 раз больше минералов, чем во многих овощах. Это источник кальция, йода, железа, цинка и витаминов B12, C, E и K.

Когда стоит быть осторожным?

Несмотря на пользу, морские водоросли могут иметь и негативное влияние:

избыток может вызвать диарею (особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника);

бурые водоросли содержат много йода – его превышение вредит щитовидной железе и может вызвать гипотиреоз;

водоросли впитывают тяжелые металлы из воды (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть);

витамин K в составе может снижать эффективность лекарств для разжижения крови.

Поэтому, в умеренных количествах морские водоросли – ценное дополнение к рациону. Но важно следить за количеством и учитывать индивидуальные особенности здоровья.