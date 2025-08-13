Молоко, творог или йогурт: что выбрать для здорового сердца и долголетия
- Молочные продукты ассоциируются со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака, но повышают риск рака печени, яичников и простаты.
- Йогурт и ферментированные молочные продукты самые полезные; они снижают риск серьезных заболеваний, включая инсульты, без негативного эффекта.
Молочные продукты являются важным элементом здорового питания и не зря. Ведь они обеспечивают организм белком, кальцием, магнием, витаминами A и B12. А затем поддерживают здоровье костей, уровень энергии и общее самочувствие.
Недавний масштабный обзор, опубликован в European Journal of Clinical Nutrition, изучил более 280 взаимосвязей между различными видами молочной продукции и показателями здоровья. В выборку вошли исследования по молоку, сыра, йогурта и ферментированных продуктов (например, кефира), передает 24 Канал.
Что выявило исследование?
Общее потребление молочных продуктов чаще всего ассоциировалось со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, ожирения и некоторых видов рака (мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки). Повышенный риск обнаружили только для отдельных видов рака, в частности печени, яичников и простаты.
Какие молочные продукты полезны?
Молоко в части исследований снижало риск колоректального и рака мочевого пузыря, но в большинстве работ существенного эффекта не зафиксировано.
Сыр в некоторых случаях положительно влиял на сердце и уменьшал риск отдельных онкозаболеваний, хотя для рака простаты наблюдалась противоположная связь.
Йогурт показал стабильную пользу - снижение риска сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и некоторых видов рака; никакого негативного эффекта не обнаружено.
Ферментированные молочные продукты (кефир, йогурт и т.д.) оказались самыми полезными: все 13 исследований в этой категории фиксировали снижение риска серьезных заболеваний, включая инсульты.
Обратите внимание. Содержание жира в молочных продуктах, по результатам анализа, обычно не влияет на общий риск заболеваний: и цельные, и обезжиренные варианты имели положительное влияние на сердце.
Что говорят ученые?
Включение йогурта и ферментированных молочных продуктов в ежедневный рацион может поддерживать сердечно-сосудистое здоровье, уменьшать риск диабета 2 типа и некоторых видов рака. Максимальной пользы можно достичь, сочетая их с овощами, фруктами, орехами и цельнозерновыми продуктами.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.