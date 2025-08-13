Молочные продукты являются важным элементом здорового питания и не зря. Ведь они обеспечивают организм белком, кальцием, магнием, витаминами A и B12. А затем поддерживают здоровье костей, уровень энергии и общее самочувствие.

Недавний масштабный обзор, опубликован в European Journal of Clinical Nutrition, изучил более 280 взаимосвязей между различными видами молочной продукции и показателями здоровья. В выборку вошли исследования по молоку, сыра, йогурта и ферментированных продуктов (например, кефира), передает 24 Канал.

Что выявило исследование?

Общее потребление молочных продуктов чаще всего ассоциировалось со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, ожирения и некоторых видов рака (мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки). Повышенный риск обнаружили только для отдельных видов рака, в частности печени, яичников и простаты.

Какие молочные продукты полезны?

Молоко в части исследований снижало риск колоректального и рака мочевого пузыря, но в большинстве работ существенного эффекта не зафиксировано.

Сыр в некоторых случаях положительно влиял на сердце и уменьшал риск отдельных онкозаболеваний, хотя для рака простаты наблюдалась противоположная связь.

Йогурт показал стабильную пользу - снижение риска сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и некоторых видов рака; никакого негативного эффекта не обнаружено.

Ферментированные молочные продукты (кефир, йогурт и т.д.) оказались самыми полезными: все 13 исследований в этой категории фиксировали снижение риска серьезных заболеваний, включая инсульты.

Обратите внимание. Содержание жира в молочных продуктах, по результатам анализа, обычно не влияет на общий риск заболеваний: и цельные, и обезжиренные варианты имели положительное влияние на сердце.

Что говорят ученые?

Включение йогурта и ферментированных молочных продуктов в ежедневный рацион может поддерживать сердечно-сосудистое здоровье, уменьшать риск диабета 2 типа и некоторых видов рака. Максимальной пользы можно достичь, сочетая их с овощами, фруктами, орехами и цельнозерновыми продуктами.