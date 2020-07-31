Польза кефира: 5 причин полюбить кисломолочные продукты
О пользе кефира нам рассказывают с детства, этот продукт действительно полезен, ведь в нем много пробиотиков и других полезных элементов.
В состав кефира входит около 50 различных видов молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий и дрожжи, рассказала микробиолог Елена Ливинская.
Читайте также Кому не рекомендуется пить кефир
-
Можно употреблять людям с лактазной недостаточностью
Как и другие кисломолочные продукты, кефир имеет значительно меньшее количество лактозы, чем молоко. Поэтому он хорошо переносится людьми, у которых лактозная недостаточность.
-
Обладает противомикробным действием
Органические кислоты, и бактериоцины имеют противомикробную активность в отношении широкого спектра патогенов – сальмонелл, стафилококков, протеев, листерий и кандид.
Даже разведенный кефир подавляет популяцию плесневых грибов – аспергил, а потому кефир можно использовать как природный консервант.
Органические кислоты кефира также переводят афлатоксин в менее токсичную форму.
Исследования на животных показали, что потребление кефира увеличивает популяцию молочнокислых бактерий в кишечной микробиоте и уменьшает количество энтеробактерий и клостридий.
А еще кефир имеет неплохие заживляющие и противомикробные свойства по отношению к коже.
Кефир поможет работе кишечника / Фото Pixabay
-
При регулярном употреблении улучшает работу организма
Если в течение полутора месяцев ежедневно выпивать стакан кефира, это снизит воспалительные маркеры в крови, повышение которых происходит при многих хронических болезнях.
Кефир помогает нашему кишечнику активно "избавляться от вчерашнего ужина". Участники опыта, которые употребляли по 500 мл ежедневно в течение месяца, отметили существенное улучшение симптомов запора.
-
Помогает предотвратить кариес
Потребление кефира может быть одним из профилактических средств против развития кариеса.
Регулярное употребление даже небольших количеств кефира (по 100 мл ежедневно в течение двух недель) показало эффект в подавлении развития стрептококков в кариозных поражениях зубов.
Кефир – простой способ профилактики воспалительных процессов в организме / Фото Pixabay
-
Может снижать риски возникновения колоректального рака
Есть научные данные, что потребление кефира снижает рост опухолей, повышает уровень иммуноглобулинов, а также помогает восстановлению слизистой кишечника после экспериментального облучения (исследования проводили на моделях животных).
А вот свойства кефира при похудении – ложное утверждение. Поэтому, не стоит слишком увлекаться и устраивать себе разгрузочные дни на кефире!
И кефир, и желудочный сок имеют низкое значение рН.
Не получая другой пищи, наш бедный голодный желудок еще больше производит сока и переваривает свою собственную слизистую оболочку.