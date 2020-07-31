О пользе кефира нам рассказывают с детства, этот продукт действительно полезен, ведь в нем много пробиотиков и других полезных элементов.

В состав кефира входит около 50 различных видов молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий и дрожжи, рассказала микробиолог Елена Ливинская.

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Можно употреблять людям с лактазной недостаточностью

Как и другие кисломолочные продукты, кефир имеет значительно меньшее количество лактозы, чем молоко. Поэтому он хорошо переносится людьми, у которых лактозная недостаточность.

Обладает противомикробным действием

Органические кислоты, и бактериоцины имеют противомикробную активность в отношении широкого спектра патогенов – сальмонелл, стафилококков, протеев, листерий и кандид.

Даже разведенный кефир подавляет популяцию плесневых грибов – аспергил, а потому кефир можно использовать как природный консервант.

Органические кислоты кефира также переводят афлатоксин в менее токсичную форму.

Исследования на животных показали, что потребление кефира увеличивает популяцию молочнокислых бактерий в кишечной микробиоте и уменьшает количество энтеробактерий и клостридий.

А еще кефир имеет неплохие заживляющие и противомикробные свойства по отношению к коже.



Кефир поможет работе кишечника / Фото Pixabay

При регулярном употреблении улучшает работу организма

Если в течение полутора месяцев ежедневно выпивать стакан кефира, это снизит воспалительные маркеры в крови, повышение которых происходит при многих хронических болезнях.

Регулярное потребление кефира хорошо влияет на уровень сахара в крови и может быть полезным в качестве дополнительной терапии по предотвращению диабета (в исследованиях положительные эффекты наблюдаются при употреблении 600 мл продукта в течение 8 недель).

Кефир помогает нашему кишечнику активно "избавляться от вчерашнего ужина". Участники опыта, которые употребляли по 500 мл ежедневно в течение месяца, отметили существенное улучшение симптомов запора.

Помогает предотвратить кариес

Потребление кефира может быть одним из профилактических средств против развития кариеса.

Регулярное употребление даже небольших количеств кефира (по 100 мл ежедневно в течение двух недель) показало эффект в подавлении развития стрептококков в кариозных поражениях зубов.



Кефир – простой способ профилактики воспалительных процессов в организме / Фото Pixabay

Может снижать риски возникновения колоректального рака

Есть научные данные, что потребление кефира снижает рост опухолей, повышает уровень иммуноглобулинов, а также помогает восстановлению слизистой кишечника после экспериментального облучения (исследования проводили на моделях животных).

А вот свойства кефира при похудении – ложное утверждение. Поэтому, не стоит слишком увлекаться и устраивать себе разгрузочные дни на кефире!

И кефир, и желудочный сок имеют низкое значение рН.

Не получая другой пищи, наш бедный голодный желудок еще больше производит сока и переваривает свою собственную слизистую оболочку.