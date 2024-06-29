Неочевидные эффекты яблочного уксуса: поможет ли похудеть и снизить уровень сахара

Не следует спешить с потреблением яблочного уксуса, это не панацея. Однако, похоже, что при некоторых проблемах со здоровьем и как потенциальное средство для похудения, это оправдано.

Еще раз подчеркиваем, что нужны дополнительные исследования для того, чтобы рекомендовать широкое применение яблочного уксуса. И вот несколько неочевидных эффектов этого метода.

Смотрите также Неочевидные причины, почему вы не худеете

Яблочный уксус может помочь контролировать уровень сахара

Есть данные, что яблочный уксус может улучшить реакцию на инсулин и снизить уровень сахара в крови после еды. Также доказано, что употребление яблочного уксуса перед сном также снижает уровень сахара в крови натощак после пробуждения.

! Перед тем, как потреблять яблочный уксус, обязательно посоветуйтесь со своим врачом. Особенно, если у вас диабет или вы принимаете лекарства.

Яблочный уксус это некий "убийца" болезнетворных микроорганизмов, таких как стафилококк и кандида.

Уксус является довольно распространенным консервантом в Корее, поскольку он может предотвратить рост кишечной палочки и норовируса в пище.

Яблочный уксус способствует похудению

Еще одно достаточно весомое преимущество яблочного уксуса – это способность ускорять процесс похудения. Є данные, указывающие, что если принимать яблочный уксус до или во время еды, – это поможет с насыщением.

Детали экспериментаучастники потребляли примерно на 200- – 275 калорий меньше, когда совмещали в приеме пищи яблочный уксус. А в течение 3 месяцев участники, которые принимали одну-две столовые ложки в день, наблюдали потерю веса и уменьшение жира в организме.

Уксус нормализует уровень холестерина

Высокий уровень холестерина и триглицеридов напрямую связан с риском сердечных заболеваний.

Ученые говорят, что добавление яблочного уксуса в рацион вместе с низкокалорийной диетой может снизить общий холестерин и триглицериды, а также повысить "хороший" холестерин ЛПВП.