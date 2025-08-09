Темный шоколад и холестерин: как несколько сладких плиточек влияет на сердце
- Исследование показало, что теобромин в темном шоколаде может незначительно повышать уровень "хорошего" холестерина ЛПВП.
- Несмотря на положительный эффект, изменения в уровне холестерина были слишком малыми, чтобы иметь значительное влияние на здоровье сердца, а рекомендуемая доза шоколада является довольно большой.
Новое исследование дало еще один повод не отказывать себе в кусочке темного шоколада. Ученые выяснили, что теобромин, природное соединение, которое содержится в какао-бобах, способен незначительно повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).
В чем суть исследования?
И, как предостерегли сами исследователи, это вовсе не означает, что шоколад – лекарство для сердца, передает 24 Канал. У исследовании приняли участие 72 человека в возрасте 40 – 55 лет с диагностированным метаболическим синдромом – состоянием, который повышает риск болезней сердца.
Смотрите также 5 продуктов, в которых больше омега-3 жирных кислот, чем в красной рыбе
В течение 12 недель часть участников ежедневно получала 450 миллиграммов теобромина, а другая – плацебо. Все придерживались низкокалорийной диеты, а также не потребляли какао и кофеина, чтобы не исказить результаты.
Какой эффект?
У тех, кто принимал теобромин, уровень ЛПВП повысился в среднем на 0,34 мг/дл, тогда как в группе плацебо он даже снизился.
Наибольший прирост зафиксировали в доле ЛПВП2 – это фракция "хорошего" холестерина, которая считается самой полезной для сосудов.
Также теобромин активировал ген PPAR-альфа, способствующий расщеплению жиров. В то же время на другие ключевые гены, в частности Sirt1, вещество не подействовало.
Что это значит?
Несмотря на положительную динамику, эксперты подчеркнули, что изменения слишком малы, чтобы говорить о заметном влиянии на здоровье сердца. К тому же, доза теобромина в исследовании соответствует 60–90 граммов темного шоколада в день, а это уже перебор, особенно если учесть содержание сахара.
Однако какао все же содержит полезные соединения, в частности флаванолы, которые уже хорошо известны благодаря своему влиянию на давление, холестерин и уровень глюкозы. Теобромин может быть еще одним элементом в этом полезном "какао-коктейле", хоть и не таким мощным.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.