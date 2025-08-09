В чем суть исследования?

И, как предостерегли сами исследователи, это вовсе не означает, что шоколад – лекарство для сердца, передает 24 Канал. У исследовании приняли участие 72 человека в возрасте 40 – 55 лет с диагностированным метаболическим синдромом – состоянием, который повышает риск болезней сердца.

В течение 12 недель часть участников ежедневно получала 450 миллиграммов теобромина, а другая – плацебо. Все придерживались низкокалорийной диеты, а также не потребляли какао и кофеина, чтобы не исказить результаты.

Какой эффект?

У тех, кто принимал теобромин, уровень ЛПВП повысился в среднем на 0,34 мг/дл, тогда как в группе плацебо он даже снизился.

Наибольший прирост зафиксировали в доле ЛПВП2 – это фракция "хорошего" холестерина, которая считается самой полезной для сосудов.

Также теобромин активировал ген PPAR-альфа, способствующий расщеплению жиров. В то же время на другие ключевые гены, в частности Sirt1, вещество не подействовало.

Что это значит?

Несмотря на положительную динамику, эксперты подчеркнули, что изменения слишком малы, чтобы говорить о заметном влиянии на здоровье сердца. К тому же, доза теобромина в исследовании соответствует 60–90 граммов темного шоколада в день, а это уже перебор, особенно если учесть содержание сахара.

Однако какао все же содержит полезные соединения, в частности флаванолы, которые уже хорошо известны благодаря своему влиянию на давление, холестерин и уровень глюкозы. Теобромин может быть еще одним элементом в этом полезном "какао-коктейле", хоть и не таким мощным.