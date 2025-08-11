В недавно опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition работе китайские ученые подошли к вопросу значительно масштабнее, пишет 24 Канал.

Новое исследование чая

Для анализа они использовали данные из крупнейшей базы British UK Biobank: в выборку вошли 195 361 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Особое внимание уделили привычкам относительно потребления чая и добавления подсластителей. Информацию собирали во время опросов в 2009 – 2012 годах.

Всех участников разделили на четыре группы: те, кто не пьет чай; те, кто употребляет его без сахара; те, кто предпочитает сахар; и те, кто выбирает искусственные заменители сахара. Важно – в группы не попадали люди, которые комбинировали разные виды добавок. Большинство любителей чая пили его без добавок (81,6%), сахар регулярно добавляли лишь 12,2% участников, на искусственные подсластители приходилось 6,2%.

Чай улучшает здоровье

Средний период наблюдений составлял 13,6 лет. За это время было зарегистрировано 11 718 случаев смерти, из которых 6415 вызваны раком, а 2202 – сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследователи тщательно проанализировали связи между различными привычками и смертностью, учитывая сопутствующие жизненные факторы.

Результаты оказались однозначными: потребление несладкого чая напрямую связано со снижением общего риска смерти. Особенно выражен этот эффект у тех, кто пил от 3,5 до 4,5 чашек чая в день – у них вероятность преждевременной смерти оказалась на 20% ниже, чем у тех, кто не пил чай совсем.

Кроме того, в этой группе наблюдалось снижение риска смерти от рака на 14% и от сердечно-сосудистых заболеваний – на 27%. Примечательно, что положительный эффект в целом наблюдался у физически активных людей, тех, кто не болеет диабетом, и представителей белой этнической группы.

Сахар в чае все портит

Что же касается сладкого чая или напитков с искусственными подсластителями, положительных результатов выявлено не было. Статистически значимых различий по риску смерти, онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний специалисты не зафиксировали – ни при умеренном, ни при высоком потреблении.

Авторы исследования заключают: добавление сахара или искусственных подсластителей существенно снижает или полностью нивелирует защитное действие чая. Для максимальной пользы здоровью они советуют употреблять любимый напиток без каких-либо добавок – особенно если вы стремитесь снизить риск развития серьезных заболеваний.