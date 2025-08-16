Авокадо давно считают суперфудом, однако не все знают, в чем именно заключается его польза. Регулярное употребление этого фрукта может положительно влиять не только на сердечно-сосудистое здоровье, но и на качество сна.

Что показало новое исследование?

В 6-месячном исследовании с участием 969 взрослых с абдоминальным ожирением одна группа ела авокадо ежедневно, другая – не более двух в месяц. Результаты показали, что у тех, кто употреблял фрукт ежедневно, улучшился сон по продолжительности и качеству, передает 24 Канал.

Врач Джон Сайто из Американской академии медицины сна объяснил, что авокадо не является снотворным, однако содержит магний, калий и полезные жиры, которые способствуют нормализации циркадного ритма.

Какая польза авокадо?

Кроме того, авокадо является источником мононенасыщенных жиров и клетчатки. Замена им насыщенных жиров помогает снизить риск сердечных болезней, а растворимая клетчатка способствует уменьшению уровня "плохого" холестерина. Один фрукт содержит около 10 граммов клетчатки, которая необходима нашему организму.