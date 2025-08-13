Арбуз является одним из самых популярных летних фруктов и не зря! Он не только прекрасно утоляет жажду, но и помогает поддерживать здоровье сердца, кожи, и способствует стройности.

Чем полезен арбуз?

Больше о преимуществах потребления арбуза рассказывает 24 Канал со ссылкой на marthastewart.com. В частности, диетолог Мика Сива отметила первое очевидное преимущество: арбуз – идеальный продукт для борьбы с летним обезвоживанием, ведь состоит на 92% из воды.

Вместе с жидкостью он обеспечивает организм важными минералами, такими как калием, фосфором и магнием, которые поддерживают водно-солевой баланс и работу мышц.

Арбуз дает ощущение сытости?

По словам диетолога Сьюзен Грили, вода в составе арбуза не только поддерживает гидратацию, но и дает ощущение сытости, что делает фрукт отличным помощником в контроле веса. В одной чашке нарезанного арбуза всего 46 калорий, но много витамина А и С, которые действуют как антиоксиданты, поддерживают иммунитет и способствуют здоровью кожи.

Польза арбуза для сердца?

Арбуз богат на L-цитруллин – аминокислоту, что помогает регулировать тонус сосудов и улучшает кровообращение. Больше всего этого вещества содержится в белой части корки. Также фрукт является источником ликопина – антиоксиданта, которого в арбузе примерно на 40% больше, чем в красных помидорах.

Справочно. Ликопин помогает снижать артериальное давление, улучшать уровень холестерина и может уменьшать риск развития некоторых видов рака.

Как правильно есть арбуз?

Хотя арбузный сок сохраняет полезные аминокислоты и антиоксиданты, он содержит меньше клетчатки и слаще свежей мякоти. Поэтому диетологи советуют есть фрукт в натуральном виде, откусывая кусочек за кусочком. Съедобными являются даже кожура и семена.