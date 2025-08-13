Что будет с организмом, если ежедневно есть арбуз: польза для кожи, сердца и фигуры
- Арбуз на 92% состоит из воды, что помогает бороться с летним обезвоживанием и обеспечивает организм важными минералами, такими как калий, фосфор и магний.
- Арбуз богат на L-цитруллин и ликопин, которые способствуют регуляции сосудистого тонуса, улучшению кровообращения и снижению артериального давления, а также улучшают уровень холестерина.
Арбуз является одним из самых популярных летних фруктов и не зря! Он не только прекрасно утоляет жажду, но и помогает поддерживать здоровье сердца, кожи, и способствует стройности.
Чем полезен арбуз?
Больше о преимуществах потребления арбуза рассказывает 24 Канал со ссылкой на marthastewart.com. В частности, диетолог Мика Сива отметила первое очевидное преимущество: арбуз – идеальный продукт для борьбы с летним обезвоживанием, ведь состоит на 92% из воды.
Смотрите также Продукты для долголетия: что обязательно добавить в рацион после 50-ти
Вместе с жидкостью он обеспечивает организм важными минералами, такими как калием, фосфором и магнием, которые поддерживают водно-солевой баланс и работу мышц.
Арбуз дает ощущение сытости?
По словам диетолога Сьюзен Грили, вода в составе арбуза не только поддерживает гидратацию, но и дает ощущение сытости, что делает фрукт отличным помощником в контроле веса. В одной чашке нарезанного арбуза всего 46 калорий, но много витамина А и С, которые действуют как антиоксиданты, поддерживают иммунитет и способствуют здоровью кожи.
Польза арбуза для сердца?
Арбуз богат на L-цитруллин – аминокислоту, что помогает регулировать тонус сосудов и улучшает кровообращение. Больше всего этого вещества содержится в белой части корки. Также фрукт является источником ликопина – антиоксиданта, которого в арбузе примерно на 40% больше, чем в красных помидорах.
Справочно. Ликопин помогает снижать артериальное давление, улучшать уровень холестерина и может уменьшать риск развития некоторых видов рака.
Как правильно есть арбуз?
Хотя арбузный сок сохраняет полезные аминокислоты и антиоксиданты, он содержит меньше клетчатки и слаще свежей мякоти. Поэтому диетологи советуют есть фрукт в натуральном виде, откусывая кусочек за кусочком. Съедобными являются даже кожура и семена.
Почему нельзя сидеть только на арбузах
В то же время в разгар сезона арбузов часто приобретает популярность в соцсетях тренд – питаться исключительно арбузами ради быстрого похудения. В таком случае польза арбуза нивелируется. Ведь строгая диета может привести к дефициту питательных веществ, ухудшению самочувствия, а впоследствии и к быстрому возвращению веса.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.