Полукруги на ногтях: какой цвет и форма может указывать на проблемы со здоровьем
- Лунула на ногтях может сигнализировать о состоянии здоровья, изменения цвета или размера могут указывать на проблемы, такие как заболевания сердца, диабет или почечную недостаточность.
- Изменения в форме или размере лунулы могут связываться с анемией или недоеданием, но диагноз по внешнему виду лунулы ставить не стоит, нужно обратиться к врачу при наличии других симптомов.
Лунула – полукруглая область у основания ногтя, которую не все замечают, может дать определенные подсказки о состоянии здоровья. Она является частью матрикса – зоны, ответственной за рост ногтя.
Согласно материалу Cleveland Clinic, с возрастом размер и цвет лунулы могут немного меняться. Однако резкие или внезапные изменения могут сигнализировать о проблемах в организме, передает 24 Канал.
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От чего зависит цвет лунки
Врач Манжари Доу отмечает, что цвет лунулы зависит от веществ, которые накапливаются в ногтевом матриксе. Например:
- Красный – может указывать на заболевания сердца, цирроз или проблемы с легкими;
- Синий – ассоциируется с диабетом, болезнью Вильсона или отравлением серебром;
- Коричневый – иногда сигнализирует о почечной недостаточности;
- Желтый – бывает при приеме тетрациклина или синдроме желтого ногтя;
- Белый – также может свидетельствовать о проблемах с почками.
Какой должна быть форма
Уменьшение размера лунулы иногда связано с анемией или недоеданием. При этом лунулы могут быть не всегда заметны – они часто скрыты под кутикулой, и это не является поводом для тревоги, если нет других симптомов.
Однако врач отметила, что диагностировать заболевание только по внешнему виду лунул не стоит. Если вы заметили изменения и имеете другие жалобы – стоит обратиться к врачу.
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