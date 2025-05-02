Согласно материалу Cleveland Clinic, с возрастом размер и цвет лунулы могут немного меняться. Однако резкие или внезапные изменения могут сигнализировать о проблемах в организме, передает 24 Канал.

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От чего зависит цвет лунки

Врач Манжари Доу отмечает, что цвет лунулы зависит от веществ, которые накапливаются в ногтевом матриксе. Например:

Красный – может указывать на заболевания сердца, цирроз или проблемы с легкими;

Синий – ассоциируется с диабетом, болезнью Вильсона или отравлением серебром;

Коричневый – иногда сигнализирует о почечной недостаточности;

Желтый – бывает при приеме тетрациклина или синдроме желтого ногтя;

Белый – также может свидетельствовать о проблемах с почками.

Какой должна быть форма

Уменьшение размера лунулы иногда связано с анемией или недоеданием. При этом лунулы могут быть не всегда заметны – они часто скрыты под кутикулой, и это не является поводом для тревоги, если нет других симптомов.

Однако врач отметила, что диагностировать заболевание только по внешнему виду лунул не стоит. Если вы заметили изменения и имеете другие жалобы – стоит обратиться к врачу.