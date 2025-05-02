Согласно материалу Cleveland Clinic, с возрастом размер и цвет лунулы могут немного меняться. Однако резкие или внезапные изменения могут сигнализировать о проблемах в организме, передает 24 Канал.
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От чего зависит цвет лунки
Врач Манжари Доу отмечает, что цвет лунулы зависит от веществ, которые накапливаются в ногтевом матриксе. Например:
- Красный – может указывать на заболевания сердца, цирроз или проблемы с легкими;
- Синий – ассоциируется с диабетом, болезнью Вильсона или отравлением серебром;
- Коричневый – иногда сигнализирует о почечной недостаточности;
- Желтый – бывает при приеме тетрациклина или синдроме желтого ногтя;
- Белый – также может свидетельствовать о проблемах с почками.
Какой должна быть форма
Уменьшение размера лунулы иногда связано с анемией или недоеданием. При этом лунулы могут быть не всегда заметны – они часто скрыты под кутикулой, и это не является поводом для тревоги, если нет других симптомов.
Однако врач отметила, что диагностировать заболевание только по внешнему виду лунул не стоит. Если вы заметили изменения и имеете другие жалобы – стоит обратиться к врачу.