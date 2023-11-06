Поливитамины могут повышать риск рака на 30%: ученые объяснили, каким образом

О том, что не стоит принимать бесконтрольно витамины, говорят уже все ведущие медики. Наличие в аптеке в свободном доступе различных поливитаминов на самом деле может представлять серьезную опасность.

Да, специалисты Killing Cancer Kindly под руководством онколога NHS доктора Мохаммада Муниба Хана обнаружили, что добавки оказывают стресс для организма, что может способствовать росту и развитию раковых клеток.

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Ученые предположили, что стресс организм испытывает из-за огромной дозы совершенно ненужных питательных веществ.

Шокирующие выводы ученых

Натуральные витамины, содержащиеся в продуктах, не представляют опасности, потому что они медленно усваиваются, и организм усваивает только то, что ему нужно.

А вот когда таблетки попадают в кровь и наполняют ее питательными веществами, вдвое превышающими рекомендованную суточную дозу, это увеличивает риск развития злокачественных клеток, в частности рака предстательной железы, кишечника и рака груди.

. Риск может быть настолько существенным, что медицинская организация призвала законодательство, чтобы производители "маркировали" поливитамины, в частности, добавляли на этикетки предупреждения о возможных последствиях.

Синтетические таблетки содержат неприлично высокие и абсолютно ненужные объемы питательных микроэлементов, значительно превышающих потребности среднестатистического человеческого организма,

– отметил доктор Хан.

Медик объяснил, что крошечных органических соединений в поливитаминах настолько много, что наши органы пытаются их использовать, а когда этого не происходит, они продолжают плавать по телу.

Проблема состоит в том, что эти излишки поливитаминов легко доступны для питания сотен раковых клеток, производимых в нашем организме каждый день. Организм обычно самостоятельно их уничтожает, но когда эти клетки имеют корм в виде органических соединений – ситуация становится угрожающей.