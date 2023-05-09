8 видов, которые следует выбирать, если хотите быть здоровыми

Сыр является питательным продуктом, ведь он богат белками, кальцием, витаминами и минералами и это полезно для нашего здоровья. Вместе сыр содержит много жиров и соли, поэтому его потребление должно быть умеренным.

Более того, не все сыры одинаковы, некоторые могут негативно влиять на нашу фигуру, добавляя лишних сантиметров на талии. Рассказываем, какие сыры наиболее оптимальны для потребления и станут отличным дополнением к рациону.

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Моцарелла

Моцарелла является лидером в этом списке – это один из самых полезных сыров. Благодаря относительно низкому содержанию жира и калорий моцарелла является более здоровым вариантом сыра по сравнению с другими видами. Она также содержит пробиотики: Lactobacillus casei и Lactobacillus fermentum, что тоже увеличивает ее ценность для организма.

Моцарелла хорошо сочетается со многими продуктами и представляет собой составную часть популярных блюд. И так, моцареллу часто добавляют к не совсем полезным блюдам, как пицца или паста, но следует помнить, что такая еда тоже может иметь место в вашем рационе, ведь главное баланс, а вот запрет на то или иное любимое блюдо наоборот со временем может спровоцировать переедание.

Рикота

Этот сыр содержит мало жиров и углеводов, в то время как содержит много белков, кальция и других питательных веществ. Рикотту можно использовать для приготовления вкусных десертов, а также добавлять в салаты.

Фета

Этот вид сыра имеет меньше калорий, чем большинство других сыров и содержит белки, кальций и питательные вещества. Фету лучше добавлять в салаты и блюда с жареным мясом.



Фета отлично сбалансирует ваш салат / Фото Unsplash

Козьй сыр

Козьий сыр может быть альтернативным вариантом для людей, плохо переносящих сыр из коровьего молока. Это потому, что казеиновый белок в козьем сыре не вызывает воспалительных эффектов, как у других видов молочных продуктов

Козьй сыр также имеет высокое содержание селена, которое помогает защитить организм от воспаления.

Чеддер

Этот сыр содержит высокое содержание кальция и белков, а также меньше жиров, чем некоторые другие жирные сыры. Он обладает насыщенным вкусом и хорошо подходит для бутербродов и блюд с грибами и беконом.

Впрочем, часто тот чедер, который вы приобретаете в магазине, проходит интенсивную обработку, а это значительно снижает его полезные свойства. При покупке его помните, что лучше выбрать органический сыр с меньшим количеством натрия.

Пармезан

В пармезане больше белка, чем в других сырах: вдвое больше белка, чем, например, в козьем сыре. Также, это сыр с самым низким содержанием лактозы, поэтому если вы имеете непереносимость лактозы – этот сыр именно для вас.

Гауда

Традиционный сыр, сделанный из коровьего молока. Гауда характерен своими фирменными дырами, которые образуются газами, которые выделяются во время брожения. Этот сыр особенно богат кальцием и является источником витамина K2, который так необходим для здоровья костей и зубов.

Гауда является также источником соединений, которые ингибируют ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), расслабляя вены и артерии. Более того, гауда содержит антиоксиданты, которые защищают сердечно-сосудистую систему от воздействия высоких уровней соли, это особенно актуально для тех, кто чувствителен к соли и страдает гипертонией.

Эдам

Эдам изготовляют из полуобезжиренного коровьего молока. Он содержит меньшее количество калорий и жира, чем многие другие сорта сыра, а также содержит много кальция.

Как и гауда, Эдам содержит те же соединения, которые способствуют снижению АД, а также антиоксиданты, которые защищают сердечно-сосудистую систему от воздействия высоких уровней соли.