Как усилить полезные свойства чая: простой способ сделать напиток целебным

Чай известен своими противовоспалительными свойствами, благодаря антиоксидантам. Шачка чая может улучшить пищеварение, а в перспективе даже улучшить работу сердца.

При этом вы можете усилить действие чая на здоровье простым и доступным способом. Специалисты назвали этот ингредиент. Более того, он на самом деле является достаточно популярным и вы может догадываться о чем речь.

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Сначала немного разберемся, почему же чай полезен для здоровья. И первыми в этом списке есть антиоксиданты. Так вот, это вещества, которые помогают снизить уровень окисления и воспаления в организме, они буквально удаляют свободные радикалы, которые со временем могут накапливаться и способствовать развитию заболеваний.

Что добавить в чай, чтобы усилить его действие

Все просто! Для того, чтобы сохранить антиоксиданты в чае, следует добавить в чашку лимонный сок! Цитрусовые помогают сохранить антиоксиданты в чае.

Исследования подтвердили, что добавление лимонного сока в чай усиливает его антиоксидантную активность. Участники экперимента смаковали чай матча. Они отметили, что чай с лимоном был вкуснее, чем без него.

Предыдущие исследования также свидетельствовали, что добавление аскорбиновой кислоты (витамина С), содержащейся в лимонном соке, к зеленому и черному чаю также помогает повысить уровень антиоксидантов.

Почему так происходит

Лимон помогает стабилизировать антиоксиданты, в частности, катехины. Проще говоря, он делает их более доступными для организма. То есть, лимон действует как природный консервант для антиоксидантов в чае. Это особенно полезно в процессе пищеварения, поскольку катехины относительно нестабильны в некислой среде тонкого кишечника.

Справочно. Витамин С и цитрусовые соки предотвращают деградацию катехинов, что помогает сохранить больше этих соединений и обогатить рацион витамином С.

Как пить чай для лучшего усвоения антиоксидантов

Специалисты советуют использовать свежий лимонный сок, который содержит наибольшее количество витамина С.

Следите за температурой чая, поддерживая ее ниже 71 °C, чтобы сохранить антиоксиданты и витамин С в лимоне.

Добавляйте лимон после того, как чай остынет, чтобы лучше сохранить антиоксиданты.

Не добавляйте молоко в чай, поскольку оно может уменьшить антиоксидантные свойства чая.