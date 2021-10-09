Полезная вкуснятина: что есть утром для хорошей работы кишечника

Кишечник выполняет едва ли не самую важную функцию в организме – дает полезные вещества из пищи, которую мы потребляем. Что же надо съесть утром, чтобы помочь органу нормально работать – выяснили ученые.

Для того, чтобы кишечник нормально функционировал, исследователи советуют обратить внимание на один продукт.

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Ученые обнаружили, что кишечник напрямую связан с мозгом. Центральная нервная система реагирует на энергию, которую получает из кишечника – это влияет на общее самочувствие.



Кишечник связан с нервной системой / Фото Pexels

Диетолог и автор книги "Спортивное питание" Эми Гудсон утверждает, что лучший завтрак для здоровья кишечника – это обычная овсянка, традиционное утреннее блюдо.

В составе овса большое количество растворимой клетчатки, и она работает как пробиотик, помогая питать полезные бактерии в кишечнике,

– объясняет эксперт.

Диетолог отметила, что к овсянке прекрасно подходят разнообразные дополнения: арахисовое масло, йогурты, орехи или ягоды.

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Исследование показало, что в овсянке содержатся бета-глюканы, которые имеют противовоспалительные свойства и даже могут предотвратить раковые образования. По результатам, бета-глюканы увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике. Это улучшает общее состояние тракта и повышает иммунитет.



Овсянка помогает кишечнику нормально функционировать / Фото Unsplash

Почему овсянку так рекомендуют

Эта каша обладает невероятными свойствами – врачи и диетологи советуют потреблять ее едва ли не в первую очередь для улучшения состояния организма.

Что же делает овсянка:

Снижает уровень сахара в крови.

Улучшает состояние кожи.

Насыщает мышцы белками.

Помогает похудеть.

Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако врачи добавляют, что не вся овсянка может быть полезной – каша быстрого приготовления, да еще и со вкусами может содержать консерванты или ароматизаторы. Эксперты утверждают, что решить проблему можно очень легко – просто покупать "чистую" овсянку, а уже после приготовления добавить мед, фрукты, ягоды или овощи.