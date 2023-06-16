Подрыв Каховской ГЭС: загрязнение воды в Днепре превышает норму в десятки тысяч раз

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Днепр попало много опасных веществ и инфекции. Некоторые опасные показатели превышают норму в 28 тысяч раз.

Об этом в интервью рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, на пострадавших территориях пока не было обнаружено ни одного случая заражения холерой.

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Обнаружили холеру

Проводим эпидмониторинг водоемов и периодически у нас обнаруживают холерные вибрионы как связанные с подтоплением, так и не связанные. Так было и раньше. Сегодня тот тип холерного вибриона, который может вызвать вспышку инфекционных заболеваний, не зарегистрирован. Но настороженность есть. Потому что подтоплено большое количество канализационных сооружений, скотомогильников, выгребных ям,

– рассказал министр.

По его словам, поначалу могут возникнуть острые кишечные инфекции, обычно бактериологические. Затем вторая волна – это уже вирусные инфекции: гепатиты, холера. А потом третья – паразитозы.

Опасное превышение нормы

Ляшко добавил, что уже сейчас Минздрав фиксирует превышение некоторых опасных микробных показателей в 28 тысяч раз.

"Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, то потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Ужесточен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", – объяснил министр.

Виктор Ляшко объяснил, что если люди будут соблюдать эпидемические ограничения, вспышки опасных заболеваний можно будет избежать.



Что такое холера / Инфографика 24 Канала