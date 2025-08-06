Во втором эпизоде подкаста ведущая Ксения Швец – стендап-комикеса, режиссер и незрячая гидеса музея в темноте "03:00" говорит с психиатром и психотерапевтом Александром Авдеевым о травматическом опыте, потерю, ПТСР и силу принятия, информирует 24 Канал со ссылкой на релиз.

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Когда паника – не просто эмоция

Александр Авдеев объясняет, что панические атаки и ПТСР – это разные психические состояния, но оба могут сопровождаться похожими симптомами: внезапным страхом, дрожью, учащенным сердцебиением, ощущением, что "что-то не так с телом". В случае панической атаки главное – не давить на человека, а спокойно быть рядом и дать возможность ее пережить.

ПТСР же – = более глубокое и длительное расстройство, возникающее после тяжелой травмы. Человек может испытывать флешбеки, эмоциональное возбуждение, диссоциацию. Лечение требует времени, деликатности и профессиональной терапии, а лучшая помощь со стороны близких – не настаивать, не требовать разговоров, а просто быть рядом.

“Если на ладонь давят – она сопротивляется. Так же и человек в кризисе нуждается в пространстве, а не принуждении”, – отметил психиатр.

Как понять, что человеку нужна помощь?

На примере собственного опыта Ксения делится, что обратилась к терапевту только через несколько лет после потери зрения – хотя внешне казалась уверенной. Это подтверждает важную мысль: боль не всегда заметна.

Сигналы, которые могут свидетельствовать о потребности в помощи:

изоляция, избегание разговоров;

резкие смены настроения, агрессия или замкнутость;

мысли о суициде или глубокая апатия.

В то же время в Украине действует презумпция психического здоровья: взрослый человек имеет право самостоятельно решать, обращаться ли к психиатру. Навязывать терапию не стоит, это только ухудшит состояние.

Биопсихосоциальная модель: почему мы реагируем по-разному?

Александр Авдеев объяснил, что сила нашей реакции на травму зависит не только от характера. Современная психотерапия работает с биопсихосоциальной моделью, то есть учитывает:

биологический фактор – гормоны, генетика, состояние организма;

психологический опыт – наши убеждения, история переживаний;

социальная среда – поддержка или осуждение, реакция окружения.

Поэтому никто не имеет “обязан справляться сам". Так же, как нельзя перекладывать полную ответственность за состояние на родственников.

Терапия принятия и юмор: помощь или самозащита?

В эпизоде также затронута тема ACT-терапии – терапии принятия и ответственности. Она базируется на идее, что не нужно “преодолевать” состояние – его стоит позволить себе пережить. В этом ключе ведущая и гость обсуждают роль юмора – и как он может защищать, или наоборот – обесценивать опыт.

“Юмор – мощный инструмент. Но когда шутки становятся формой самоунижения, это сигнал задуматься”, – говорит Авдеев.

Справочно. "Подкаст вслепую" – это экспериментальный формат, в котором все гости на время разговора надевают маски на глаза, чтобы избавиться от визуального фильтра и глубже погрузиться в разговор. Проект реализуется Фондом “03:00” при поддержке Украинского культурного фонда в рамках программы “Устойчивость общества через культуру”.