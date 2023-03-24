Переход на летнее время: как подготовиться, чтобы уменьшить негативное влияние

Переход с зимнего на летнее время состоится в ночь с 25 на 26 марта. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в 3 часа утра.

Биоритмы нашего тела регулируют сон и обмен веществ. Поэтому перевод часов может негативно влиять на наше самочувствие. Циркадным ритмам и ритмам сна требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к изменениям. Негативное влияние может сохраняться в течение 5 – 7 дней после перевода часов. Поэтому о подготовке к этому нужно подумать раньше времени.

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Многие из этих советов будут полезны для любого времени года, но обратите на них особое внимание во время перехода на летнее время.

Сон

Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в день до и после перехода. Недостаток сна заставляет организм накапливать жир. Хотя есть соблазн бодрствовать и лечь позже или изменить свои привычки, лучше этого не делать. Чем ближе вы к своему обычному режиму, тем быстрее ваше тело адаптируется к изменению времени.

Если дважды в год, когда переводят часы, у вас возникают серьезные затруднения, начните планировать заранее. За несколько дней до этого постепенно меняйте время сна и пробуждения, перенося его на 15-20 минут каждый вечер. Это помогает вашему телу делать постепенное изменение и лучше адаптироваться.



Упражняйте полезные привычки перед сном. В дни после смены времени откажитесь от напитков с кофеином за 4 – 6 часов до сна. Избегайте алкоголя вечером. Если вы занимаетесь спортом, избегайте тренировок за 4 часа перед сном, поскольку повышение внутренней температуры вашего тела может осложнить засыпание.

Если вы знаете, что вам трудно заснуть, нужно избегать гаджетов перед сном, по крайней мере, в течение нескольких дней после перевода часов. Высокоинтенсивный свет ваших девайсов препятствует выработке мелатонина, гормона, вызывающего сонливость. Свет стимулирует ваш мозг и усложняет сон так же, как солнечный свет. Лучше выключите телевизор и возьмите книгу. Примите тёплый, а не горячий душ.

Питание

Ешьте больше белка и меньше углеводов. В дни, когда время сменяют, ешьте в одно и то же время или даже чуть раньше. Чтобы облегчить переход, перенесите время еды на 15 минут несколько дней подряд.

Наш цикл сна и наш способ питания оказывают влияние друг на друга, поэтому не переедайте. Кроме того, если вы чувствуете голод и хотите перекусить, съешьте что-нибудь с высоким содержанием белка вместо углеводов. Ешьте фрукты с арахисовым маслом или сыр. Купите рыбу, орехи и другие источники белка на ужин на этой неделе. Избегайте макаронных изделий и закусок, богатых углеводами.

Другие изменения

Получите больше света. В воскресенье после смены времени выйдите на улицу и пробудите под утренним солнечным светом, чтобы отрегулировать свои внутренние часы. Сокращение светового дня влияет на наше настроение и уровень энергии, снижая уровень серотонина. Найдите время для прогулки утром или вечером на улице, когда светит солнце.

Поспите днем. Некоторые люди могут не согласиться с этим, но если вы начинаете копить бессонные часы, безопаснее и здоровее для вашего организма коротко вздремнуть. Сделайте короткий сон (не более 20 минут), чтобы восстановить потерянные часы сна, но не дремайте долго.