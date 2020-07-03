Из-за большого количества новых больных в Украине начинают готовить больницы ко второй волне COVID-19. В некоторых регионах коек для больных коронавирусом уже не хватает.

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Ровно

В городской больнице Ровно из-за нехватки коек перестали принимать больных из области. В инфекционном и хирургическом отделениях, которые переоборудовали под лечение инфицированных коронавирусом, свободных мест почти не осталось.

"К сожалению, мы уже полностью заполнены, принимаем только жителей города Ровно. Другие пациенты из районов госпитализируются в Дубенскую районную больницу. В нашей больнице – это одна такая в Украине – 100 кислородных точек, и их нам сейчас не хватает", – рассказала заместительница главного врача городской больницы Ровно Лилия Королюк.

В общем в области есть 5 больниц первой волны. Инфекционные отделения уже заполнены на 79%, а реанимационные – на 38%. Впрочем ситуация – контролируемая, говорят в ОГА. Поэтому, больницы второй волны пока остаются в резерве.

Львов

На Львовщине, которая сейчас в лидерах по распространению COVID-19, на стационарном лечении находятся 943 больных. Койко-мест для новых больных еще хватает. Впрочем, на всякий случай готовят больницы второй волны.

"Мы наработали еще дополнительно 14 больниц: фактически все центральные районные больницы, городские больницы. Они сейчас проходят подготовку, разрабатывают маршруты пациентов, налаживают работу с доступом кислорода", – объяснил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

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В конце июня больных коронавирусом начала принимать и городская больница скорой помощи. В заведении развернули сотню коек. Раньше сюда привозили только пострадавших в ДТП и пациентов с неотложным состоянием.

"Сейчас у нас находится 67 пациентов с пневмониями и с подозрением на COVID-19. За последние сутки поступило 5 человек, в сравнении с прошлыми сутками – это меньше", – отметила медицинская директор по лечебной работе Леся Кобецкая.



Во Львове больных начала принимать городская больница скорой помощи / Скриншот

Харьков

На Харьковщине до сих пор нет утвержденного перечня больниц второй волны. Список пока не согласовали в Минздраве. Сейчас всех больных госпитализируют в областную инфекционную больницу. Там уже открывают второе отделение реанимации. Первое заполнено до отказа. Поэтому привлекли корпус чернобыльского диспансера. Теперь в области хотят, чтобы скорые доставляли больных COVID-19 и в городские больницы.

"Если уж в Чернобыльскую принимают сразу, то город Харьков обязан тоже принимать. Выдать еще одно распоряжение, чтобы больных принимали, чтобы меняли маршрут. Чтобы непосредственно скорые доставляли больных в больницы города Харькова. Это 13-я, 17-я, 25-я больницы", – отметил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.



По словам чиновников, при необходимости в городе есть больше полутора сотен коек / Скриншот

Городские больницы принимают после инфекционной и возвращают пациентов обратно

Пока городские больницы принимают людей после инфекционной для продолжения лечения. Так в 4-х городских больницах и родильном доме сейчас находятся 90 человек с коронавирусом.

"Возникают ситуации, когда к нам переводят людей, они некоторое время у нас находятся, мы делаем им повторный анализ и видим, что еще есть острый период. И мы возвращаем обратно в инфекционную больницу. За все это время мы вернули на долечивание в инфекционную больницу 14 человек", – сообщила заместительница городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан.

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Чиновники говорят, что ко второй волне готовы. При необходимости в городе есть больше полутора сотен коек, которые могут обустроить под пациентов с COVID-19.