Использование половых клеток погибших военных: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который позволит использовать половые клетки погибших защитников и защитниц для рождения детей.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он напомнил, что в прошлом году Рада уже приняла закон, который позволяет военным, бесплатно хранить биоматериал в криобанках.

Также на тему Действительно ли нельзя использовать сперму военных после гибели: все о скандальном законе

Но, по его словам, в этом законе не был урегулирован вопрос о рождении ребенка после гибели военного. Поэтому сейчас на рассмотрение ВР подают законопроект № 10448.

Новый закон о биоматериале военных

Председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации назвал три принципа, которые предусматривает законопроект № 10448:

Первое – защитник или защитница, чьи клетки хранятся в криобанках, должны заполнить соответствующее распоряжение. Унифицированный подход позволит предотвратить различное толкование такого распоряжения.

Второе – признание отцовства и распространение на таких детей льгот. Вносятся изменения в статью 281 Гражданского кодекса и статью 123 Семейного кодекса. Добавляется, что защитник в случае смерти может распорядиться репродуктивными клетками и применить вспомогательные репродуктивные технологии. Это лицо признается отцом или матерью ребенка.

Третье – в случае гибели защитника или защитницы репродуктивные клетки за счет государства сохраняются в течение трех лет. Затем могут храниться за счет другого лица.

Как парламентарии запретили использование репродуктивных клеток

Скандал вспыхнул, когда юрист Елена Бабич рассказала в социальной сети об истории вдовы бойца, которая стремилась стать матерью ребенка своего умершего мужа. Он перед отправкой на линию фронта обеспечил сохранение своих репродуктивных клеток через криозамораживание, учитывая все правовые нюансы.

Однако женщине, даже имея право на распоряжение генетическим материалом мужа, получила отказ в процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Недавно наши законодатели так сильно переживали за финансовую составляющую криоконсервации биологического материала военнослужащих, что приняли закон, которым... запретили использовать сперму военного после его гибели (!). С марта клиники будут обязаны ее утилизировать,

– рассказала Елена Бабич.

Комментируя эту ситуацию Михаил Радуцкий объяснил, что закон 3496-IX касается исключительно военнослужащих, которые в результате травмы потеряли возможность иметь детей, а не погибших воинов. А посмертное использование биологических материалов не было нормировано.