Почему жиры полезны?

Жиры, как и белки и углеводы, – это макроэлементы, которые выполняют важные функции. В частности, они строят клетки, регулируют гормональный фон, питают мозг и помогают усваивать витамины A, D, E, K. Диетологи объяснили, что организм использует жир как источник энергии и защиты для органов, информирует 24 Канал.

Какие жиры бывают?

Споры о пользе жиров начались с того, что действительно не все жиры полезны. Насыщенные жиры, а это – мясо, масло, кокосовое масло в избытке могут повысить риск сердечно-сосудистых болезней. Впрочем, некоторые источники, например ферментированные молочные продукты, имеют нейтральный или даже положительный эффект для организма.

Мононенасыщенные жиры, такие как оливковое масло, орехи, авокадо - наоборот поддерживают здоровье сердца.

Полиненасыщенные жиры, в частности омега-3 и омега-6. Речь о рыбе, семена, растительные масла, не производятся организмом и обязательно должны поступать с пищей.

А вот трансжиры - главный враг: они образуются при промышленной обработке и содержатся в фастфуде, выпечке и снеках. Их связывают с высоким уровнем холестерина и риском онкозаболеваний.

Почему не следует исключать жир из рациона Строгая диета и отказ от жира может привести к ряду проблем со здоровьем, в частности, стать причиной дефицита жирорастворимых витаминов; нарушений памяти и концентрации; проблем с кожей, волосами и иммунитетом; гормонального сбоя у женщин; расстройств менструального цикла и снижения фертильности.

Интересный факт! Несмотря на калорийность жиров (9 килокалорий на грамм), исследования не доказывают, что низкожировые диеты эффективнее других подходов для длительного похудения.

Поэтому, что делать?

Вместо полного исключения жиров, лучше выбирать качественные источники. Для этого попробуйте заменить обычное масло на оливковое или льняное. Стоит также уменьшить потребление обработанной пищи и приобрести новую привычку – читать этикетки и избегать ингредиентов типа "гидрогенизированные жиры". Добавить в свой рацион продукты, которые являются источниками полезных жиров – авокадо, орехи, семена, жирную рыбу.