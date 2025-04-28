Почему у людей с возрастом появляется живот: ученые объяснили сложный механизм

С возрастом многие люди замечают, что их талия увеличивается, и это не только вопрос внешнего вида. Жировые отложения в области живота могут замедлять метаболизм и повышать риск развития таких заболеваний, как сердечно-сосудистые недуги и диабет. Но почему именно с возрастом жир в этих зонах накапливается активнее?

Ответ на этот вопрос нашли ученые Национального медицинского центра City of Hope, передает 24 Канал со ссылкой на Science.

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Исследовательская группа под руководством доктора Цюн Ван выяснила, что старение стволовых клеток играет ключевую роль в увеличении жировых отложений в области живота.

Стволовые клетки вызывают жировые отложения

Эти клетки, известны как предшественники адипоцитов (АПК), с возрастом активизируются, образуя новые жировые клетки, особенно в абдоминальной зоне. Эти результаты могут способствовать разработке инновационных методов лечения возрастного ожирения.

С возрастом мы теряем мышечную массу, но набираем жир, даже если вес остается неизменным. Мы обнаружили, что старение запускает процесс появления нового типа стволовых клеток, которые активно способствуют образованию жировых клеток, особенно в области живота,

– объяснила доктор Ван.

Эксперименты, проведенные на лабораторных мышах, показали, что стареющие АПК способны самостоятельно создавать большое количество жировых клеток. Если такие клетки пересадить от старых мышей молодым, они продолжают продукцию жира с высокой интенсивностью. Однако клетки от молодых мышей, пересаженные старым животным, такой активности не проявляли.

Научная работа также обнаружила, что процесс старения активирует клетки АПК, превращая их в новый тип стволовых клеток, который назвали предварительно определенными преадипоцитами (CP-As). Эти клетки активно генерируют жировые клетки, что объясняет увеличение объема жира в животе.

Одним из ключевых механизмов, которые управляют этой активностью, оказался рецептор LIFR (рецептор фактора ингибирования лейкемии). Именно он стимулирует клетки CP-A к выработке новых жировых клеток.

"Наше исследование продемонстрировало, что постаревший организм нуждается в дополнительном сигнале для генерации жировых клеток. У молодых животных этот процесс проходит без наличия такого сигнала, но для старых он является определяющим", – подчеркнула Ван.

Новая цель для лечения

Для проверки своих гипотез ученые исследовали ткани людей разного возраста и подтвердили: клетки CP-A активны и в человеческом организме, особенно у людей среднего возраста. Это свидетельствует о прямой зависимости между этими клетками и возрастным накоплением жировой ткани.

Наши открытия открывают огромные перспективы в области терапии возрастного ожирения и нарушений метаболизма. Контроль активности этих клеток может стать новым инструментом для уменьшения жировых отложений и улучшения здоровья пожилых людей,

– подытожила Ван.

Следующим этапом научной работы станет изучение поведения этих клеток в организме пожилых людей, а также разработка методов, которые позволят блокировать или снижать их активность. Это, свою очередь, может предотвратить возрастное увеличение жировой массы и улучшить качество жизни.