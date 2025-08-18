Статистика на протяжении веков однозначна: женщины в среднем живут дольше, чем мужчины. Такую тенденцию наблюдают в большинстве стран и регионов с момента, когда начали фиксировать разницу в продолжительности жизни между полами – ориентировочно с середины XVIII века.

Причины этого явления многогранны и охватывают как биологические, так и социальные аспекты. В этой статье мы рассмотрим основные факторы, которые влияют на продолжительность жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Harvard Health Publishing.

Также на тему "Зеленая инвестиция в долголетие": какой овощ замедляет старение и защищает от болезней

Биологические причины

Защитная роль эстрогенов. Среди тех, кто проигрывает в этой гонке, – мужчины: именно женский гормон эстроген считается одним из ключевых факторов защиты сердца и сосудов. Эстроген снижает риск развития атеросклероза, замедляет возрастные изменения в сердечной мышце, укрепляет сосудистую систему.

У женщин уровень эстрогенов значительно выше до наступления менопаузы, и это, вероятно, обеспечивает им определенную "фору" в вопросах здоровья. После менопаузы – когда уровень эстрогена падает – риски сердечно-сосудистых заболеваний возрастают, но к этому моменту у женщин уже появляется преимущество в долголетии.

Генетические особенности. Некоторые опасные болезни передаются через Х-хромосому. У женщин их две, поэтому даже при носительстве гена болезнь редко проявляется. У мужчин только одна Х-хромосома, поэтому они с такими заболеваниями сталкиваются чаще. Например, серьезная мышечная дистрофия или гемофилия гораздо чаще поражают парней, чем девушек.

Социальные и поведенческие факторы

Склонность к рискам и вредным привычкам. Одной из важных причин меньшей продолжительности жизни среди мужчин считается их склонность к рискованному поведению. Различия в формировании головного мозга могут приводить к большей тяге к экстриму: агрессивному вождению, участию в драках или игнорировании безопасности. К этому добавляются чаще курение, употребление алкоголя и других вредных веществ.

Особенности труда. Мужчины чаще выбирают профессии, связанные с опасностью и высокими физическими нагрузками – от строительства до спасательных служб. Это, само собой, повышает риск несчастных случаев и профзаболеваний.

Проблемы с обращением за помощью. Мужчины реже говорят о своих проблемах, привыкли замалчивать внутренние трудности и часто стесняются обращаться к врачу или психологу. Из-за этого многие проблемы со здоровьем остаются незамеченными вплоть до серьезных осложнений.

Молчание о трудностях и психологическое давление. По статистике, случаев суицида среди мужчин больше, чем среди женщин. Вполне возможно, что среди причин – общественное ожидание "стойкости" и запрет на проявление эмоций: обращение за поддержкой, разговор о личных переживаниях часто воспринимаются как проявление слабости.

Можно ли изменить ситуацию?

Часть причин заложена самой природой, и на них мы не способны повлиять. Однако значительную роль играют общественные установки и образ жизни. Меняется отношение к мужскому здоровью – меняется и прогноз по продолжительности жизни.

Культура открытого обсуждения проблем, забота о себе и своевременное обращение за помощью могут подарить мужчинам дополнительные годы активной и здоровой жизни. Важно, чтобы в обществе признание своих трудностей и внимательное отношение к здоровью стали привычной нормой для каждого – независимо от пола.