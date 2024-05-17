Почему у женщин чаще возникает цистит, чем у мужчин

Это связано с особенностями строения мужского и женского мочеиспускательного канала, или уретры. У женщин уретра короче, что позволяет бактериям проще проникать в мочевой пузырь.

Цистит, или воспаление мочевого пузыря, – одно из самых распространенных заболеваний мочевыводящей системы. Обычно его вызывают бактерии, попавшие в мочевой пузырь по мочеиспускательному каналу, или уретре. В этом случае говорят о восходящей инфекции.

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Гораздо реже причиной цистита становится нисходящая инфекция, когда патогены попадают в мочевой пузырь сверху – из почки. Иногда к циститу может приводить прием некоторых лекарств, определенные методы лечения, например, лучевая терапия, или другие причины.

Распространенность цистита у мужчин и женщин

Заболеваемость циститом среди женщин, по разным данным, составляет 3 – 4%, а среди мужчин – 0,5 – 1,5%. По оценкам Американской ассоциации урологов, хотя бы одна инфекция мочевыводящих путей, к которым относится и цистит, возникает у 10 женщин из 25. Для мужчин этот показатель гораздо ниже – инфекция мочевыводящих путей случается только с 3 мужчинами из 25.

Почему возникает такая разница

Все дело в строении мужской и женской уретры – того самого канала, которым чаще всего бактерии проникают в мочевой пузырь. Средняя длина женской уретры лишь 3 – 4 сантиметра, а мужская – около 20 сантиметров.

Бактериям гораздо легче проникнуть в мочевой пузырь короткой женской уретрой, чем длинной уретрой у мужчин. Однако это не означает, что цистит мужчинам не грозит. Риск заболевания повышают следующие факторы:

нарушение оттока мочи – например, из-за камней в мочевом пузыре или увеличения размеров предстательной железы;

снижение иммунитета – например, из-за ВИЧ, сахарного диабета или некоторых видов терапии онкологических заболеваний;

длительное использование урологических катетеров.

Чаще всего для лечения цистита у мужчин, как и у женщин, используются антибиотики – их должен выписать врач.