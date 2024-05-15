Почему зевота заразная и как от нее избавиться

Зевота - привычное явление, в среднем человек за день зевает около 20 раз. Если посмотреть на зевающего человека, вы, скорее всего, тоже захотите зевнуть. Это интересный аспект, который привлекает внимание ученых. И хотя точные причины, которые делают зевоту заразительной, до конца не изучены, на этот счет существует несколько теорий.

Зевота – рефлекторное действие, состоящее из глубокого вдоха с широким открытием рта, за которым следует короткая задержка дыхания и выпуск воздуха. Сейчас нет единого объяснения, почему мы зеваем, но есть несколько предположений.

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Почему мы зеваем

Мягкий будильник. Согласно этой теории зевота вызывает движение мышц лица и шеи, что стимулирует кровоток в сонной артерии. Это ускоряет сердцебиение и переводит мозг в состояние повышенной активности.

Зевота часто ассоциируется с усталостью, скукой, переходом от бодрствования ко сну или наоборот. Оно, как мягкий будильник для мозга от тела. И он срабатывает, когда меняется уровень активности.

Охлаждение мозга. Исследователи обнаружили, что зевота регулирует температуру мозга. Она обеспечивает теплообмен путем глубокого вдыхания более холодного воздуха. Эта теория связана с предыдущей, потому что ритмы сна и бодрствования зависят от колебаний температуры в мозге.

Защитный рефлекс. Когда давление воздуха окружающей среды меняется, например, во время взлета или посадки самолета, в среднем ухе создается избыточное давление. Это вызывает дискомфорт и ощущение заложенности ушей.

Зевота помогает открыть евстахиеву трубу. Это позволяет воздуху войти в среднее ухо и уравнять давление, уменьшая дискомфорт. Но тот же эффект возникает, когда мы глотаем, поэтому вряд ли это основная причина зевоты.

Кислородный дефицит. Одна из первых теорий предполагала, что зевота помогает увеличить уровень кислорода и снизить уровень углекислого газа в крови благодаря глубокому дыханию. Но дальнейшие исследования не нашли надежных доказательств этой теории.

Почему зевота заразная

Теория эмпатии. Одна из теорий заключается в том, что заразная зевота связана с эмпатией и способностью понимать и разделять чувства других. Исследования показывают, что эмпатичные люди склонны к заразной зевоте.

Механизм зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны – класс нейронов, которые активируются не только при выполнении действия, но и при наблюдении за тем, как кто-то другой выполняет это действие. Существует предположение, что зеркальные нейроны играют роль в механизме заразной зевоты и вызывают автоматическое подражание увиденному действию.

Рефлекс. Еще одна гипотеза предполагает, что заразная зевота может быть рефлексом, который помогал организму поддерживать бдительность и готовность к действию, чтобы выжить.

Несмотря на разнообразие теорий, очевидно, что заразная зевота – это многофакторное явление, в котором переплетаются как неврологические, и социальные компоненты.

Как остановить зевоту

Если зевота становится чрезмерной, попробуйте: