Почему возникают фобии и чем они отличаются от страха

Фобии – нелогичный, длительный и интенсивный страх перед объектом, ситуацией или занятием. Страх настолько силен, что человек всеми способами избегает столкновения с ним.

У страха в мозгу есть два основных пути: короткий и длинный. Оба они ведут к миндалине – структуре мозга, обрабатывающей эмоциональные реакции. Миндалина распознает страшные стимулы и активируется, когда что-то воспринимается как угроза.

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Как возникает страх

Но давайте по очереди:

сначала информация поступает в органы чувств; затем передается в таламус – структуру в мозге, которая перераспределяет сигналы в отделы для дальнейшей обработки; Таламус решает, каким из двух путей отправить информацию в миндалину.

Короткий путь работает быстро – таламус передает информацию от органов чувств сразу же миндалине. Да, если вы услышите резкий звук на кухне, вы вздрогнете еще до того, как осознаете, что это был тостер.

Долгий путь для более тщательного анализа ситуации – таламус передает информацию в кору головного мозга, где она обрабатывается подробно. Так можно точно оценить опасность и сформировать более адекватную реакцию. Кора примет решение, что от тостера убегать не нужно, он безопасен. Но если ваш трехлетний ребенок засунет в тостер вилку, кора быстро передаст миндалине тревожный сигнал – это заставит вас действовать.

Если миндалина "запоминает" определенный объект или ситуацию как угрозу, она может активировать реакцию страха при повторном столкновении с схожей ситуацией.

Как появляются фобии

Фобия диагностируется, когда она мешает учиться, работать или жить (или все сразу). Например, если человек ежедневно пешком поднимается на тридцатый этаж, потому что не может ездить по лифту.

Миндалина не только реагирует на текущие угрозы, но и использует память о прошлом опыте для предсказания будущих опасностей. Некоторые исследователи считают, что фобии развиваются из-за нарушения ее работы.

Когда человек понимает сохранность объекта, традиционно в миндалине происходит процесс угасания – ужас понижается. Иногда этот процесс нарушается, и миндалина продолжает реагировать на объект как угрозу, несмотря на отсутствие реальной опасности.

Есть также данные о том, что фобии могут передаваться нам от родителей и даже от братьев и сестер: в первом случае вовлечены генетические механизмы, а во втором – механизм обучения. Страх очень заразителен: если видим, что кто-то близкий боится, мы на всякий случай тоже начинаем бояться.