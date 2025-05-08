Аллергия на кошек: мифы о гипоаллергенных породах и шерсти

Иногда домашний любимец становится причиной аллергии. Коты уступают по количеству аллергенов лишь пылевым клещам, занимая второе место в списке причин такой проблемы у людей.

Вокруг аллергии на кошек существует немало мифов и ложных представлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на MedicalXpress.

Также на тему Антибиотики повышают риск опасных болезней

Проблема не в шерсти

Многие люди ошибочно считают, что аллергия возникает из-за кошачьей шерсти. На самом деле реакция чаще всего появляется из-за белка Fel d1, содержащегося в слюне и кожных выделениях котов. Хотя эти животные могут производить по меньшей мере восемь различных аллергенов, исследования показали, что именно Fel d1 чаще всего вызывает проблемы у людей.

Этот микроскопический белок легко оседает на одежде и других поверхностях, может длительное время находиться в воздухе и легко попадает в дыхательные пути. Его можно найти даже в помещениях, где котов никогда не было – Fel d1 попадает туда вместе с одеждой или различными предметами с улицы.

Попадая на шерсть и кожу, аллерген затем распространяется окружающей средой вместе с шерстью и перхотью (мертвыми клетками кожи), которые теряет кот. Шерсть может содержать аллергены, но сама по себе не вызывает аллергии. Даже такие породы, как сфинксы, которые почти не имеют шерсти, выделяют Fel d1, следовательно, их нельзя считать полностью гипоаллергенными.

Порода не имеет значения

Согласно исследованиям, ни длина, ни цвет шерсти, ни порода не влияют существенно на количество аллергена, выделяемого кошкой. Основная причина разницы в аллергических реакциях – индивидуальный уровень выработки Fel d1 у разных котов.

В среднем некастрированные коты-самцы вырабатывают больше этого белка, чем самки или стерилизованные самцы. Кроме того, у пожилых животных уровень Fel d1 обычно ниже, чем у молодых.

Породы, которые принято называть "гипоаллергенными", на самом деле не гарантируют отсутствия аллергии. Научных доказательств полностью не аллергенных котов не существует. Даже у одного животного уровень Fel d1 может меняться в течение года.

Можно ли уменьшить аллергенность кошек

В последние годы ученые провели ряд исследований, чтобы выяснить, можно ли вакцинировать кошек против Fel d1. По предварительным данным, специальные диеты с добавлением антител из куриных яиц могут уменьшить выработку этого белка. Однако до появления действительно антиаллергенного кошачьего корма еще далеко.

Ранний контакт с котами может снизить риск развития аллергии у детей. Если у вас есть склонность к аллергическим реакциям, но вы мечтаете о пушистом друге, регулярная уборка дома позволит значительно уменьшить количество аллергенов. При должном внимании и уходе даже аллергики могут жить с котом.