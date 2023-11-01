Почему возникает шизофрения: причины, диагностика и лечение

Шизофрения – это серьезное и хроническое психическое расстройство, при котором пациенты сталкиваются с измененной интерпретацией реальности и переживают различные симптомы, которые могут включать галлюцинации, бред, нарушение мышления и социальной функции.

Шизофрения имеет три основные фазы, которые варьируют по степени и тяжести симптомов: начальная, активная и остаточная. В начальной фазе могут наблюдаться небольшие признаки дезорганизации и социальной несостоятельности, а также искажения восприятия окружающего мира.

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В активной фазе состояние пациента ухудшается, симптомы становятся более выраженными, включая галлюцинации, бред, нарушение мышления и хаотическое поведение. В остаточной фазе состояние пациента стабилизируется или улучшается, однако остаются некоторые симптомы.

Генетические причины шизофрении

Причины развития шизофрении до сих пор остаются неясными. Для выяснения, может ли это заболевание наследоваться, ученые проводили исследования на близнецах. Однояйцевые близнецы, у которых генетический код полностью совпадает, показывают, что если один из них имеет шизофрению, вероятность развития этого расстройства у другого близнеца составляет около 50%, даже если они воспитываются по отдельности. У разнояйцевых близнецов, у которых генетический код частично совпадает, вероятность заболевания составляет около 12,5%. Всего около 1% населения мира имеет шизофрению.

Если в истории семьи кто-то столкнулся с диагнозом шизофрении, это может увеличить риск развития этого расстройства у потомков. Но все равно риск, связанный с генетикой, зависит, насколько гены человека похожи на гены предка с диагнозом.

Важно, что нет единого гена, ответственного за развитие шизофрении. Это сложное психическое расстройство связано с комбинациями генов, которые могут повышать или снижать вероятность развития болезни. В некоторых единичных случаях разрушение части хромосомы 22 может способствовать развитию шизофрении.

Другие причины шизофрении

Исследования также указывают на связь между развитием шизофрении и изменениями уровня нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин, а также дисбалансом между двумя нейромедиаторами или изменениями чувствительности к ним.

Сильный стресс (тяжелый урон, потеря работы или дома, развод, конец отношений, физическое, сексуальное или эмоциональное насилие), злоупотребление наркотиками, низкий вес, асфиксия при рождении и преждевременные роды – все это повышает риск развития шизофрении, но только если к ней есть генетическая предрасположенность.

Диагностика и лечение шизофрении

Единого теста на установление шизофрении нет, диагноз ставит психиатр во время личной консультации. Лекарств против шизофрении нет, но врачи умеют поддерживать и улучшать состояние пациента. Это делается с помощью антипсихотиков – препаратов, которые угнетают психическую деятельность, эмоциональное состояние, устраняют бред и галлюцинации, не нарушая сознание.

Кроме того, используется психотерапия и социальная адаптация. Чем раньше человек с шизофренией обратится к врачу, тем лучше. Соблюдение плана лечения может предотвратить ухудшение состояния.

Шизофрения не провоцирует жестокость, поэтому большинство людей не опаснее здоровых. Но симптомы мешают жить. Шизофрения влечет за собой инвалидность из-за нарушения психики, может влиять на учебную и профессиональную деятельность.

Хорошие новости: при надлежащем уходе, правильно подобранном лечении и психотерапии, поддержании близких жизни человека с шизофренией может быть приближено к обычному.