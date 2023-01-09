Как война и стресс влияют на способность проявлять эмоции

За последний год мы испытали столько негативных эмоций, боли и страдания, что, кажется, стали значительно закаленными от плохих новостей и опасностей.

Кому-то может даже задаться, что мы уже не способны проявить эмоции. Психологиня Алена Щербань рассказала 24 каналу, почему так происходит и что делать.

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Алена Щербань “Если негативные эмоции в большом количестве собираются в течение длительного времени, то нарушают нашу внутреннюю саморегуляцию и самоконтроль, которые отвечают за чередование возбуждения и торможения. В результате чего организм "застревает" в напряженном состоянии и не позволяет нам проявлять эмоции и плакать”.

Если не плакать – это норма

Так что сегодня никого из украинцев не удивишь состоянием, когда причины для слез есть, и желание их выплакать… А сами слезы отсутствуют. Является ли это нормой?

Не плакать – вполне нормальная реакция для человека, живущего в состоянии постоянного стресса. Отсутствие слез – своеобразная защитная реакция нашего организма на опасность. Чтобы выжить, мы на время блокируем свои природные желания, перестаем быть чувствительными к обстоятельствам. А когда опасность проходит, можем расплакаться без всяких причин.

Об этом часто рассказывают украинцы, которым удалось спастись с оккупированных территорий или оказаться в безопасном месте. Поэтому считать, что ваша душа с началом войны стала черствой не стоит.

Плакать каждый день – это нормально

Знайте, что ненормальная война, а не ваши реакции на нее. Итак, если вы не можете остановиться и плачете каждый день – значит в этом требуется ваша психика для удержания равновесия.

на сдерживание слез тратится много энергии, которая может потребоваться организму в экстремальной ситуации.

Если человек зацикливается только на личных переживаниях и забывает все остальное: не хочет полноценно питаться, не заботится о гигиене и собственной безопасности – ему нужна поддержка родных и помощь специалиста. Сегодня украинцам следует осознать, что мы живем в новой реальности и поскольку она может продолжаться достаточно долго, нужно к ней адаптироваться.

Алена Щербань “Желательно научиться действовать рационально, заботиться о своем физическом и психическом здоровье, помнить, что все наши эмоции (отсутствие слез или их большое количество) – это абсолютно нормально. Не забывайте, заботясь о себе и близких, вы приближаете нашу победу”/

Нагружаем мышцы, освобождаем мозг

Никто не будет спорить, что сейчас уровень стресса у нас на максимуме с самого начала войны, а это уже почти год. Постоянное сдерживание эмоций оказывает негативное влияние на физическое и психическое состояние, ведь во время плача мы даем выход чувствам и нервному напряжению. Эта полезная физиологическая реакция на стресс помогает высвободить окситоцин и эндорфины, так называемые гормоны счастья. К тому же плач уменьшает уровень стресса, помогает успокоиться и облегчает физическую боль.

Психика дает телу команду, бей или беги. Но множество людей сидят на месте без какой-либо возможности или желания бить или бежать. Важно понимать, что для того чтобы сохранить психологическое здоровье – нашим мышцам нужно дать нагрузку.

Кортизол и адреналин дают тахикардию, мышцы напряжены, конечности холодные, потому что отток крови из них направлен в жизненно важные органы. При принудительной физической нагрузке тело расслабляется, разум успокаивается и воздерживается от панических приступов. Следовательно, нагрузка в такой период обязательна, хотя бы в виде зарядки, ходьбы, уборки, бега. В противном случае ваш стресс, страх или негатив перейдет в состояние депрессии или паники.

Как вернуть эмоции

Алена Щербань «Кто-то может дать волю чувствам только в одиночестве. Кому-то, чтобы войти в острое эмоциональное состояние, нужна поддержка близкого человека, с которым можно откровенно поговорить. Научитесь проговаривать свои чувства. Расскажите близким почему вам страшно или почему вы чувствуете сожаление и печаль. Произносите эти чувства, старайтесь установить контакт с ними. Позвольте себя жалеть”/

Помните, что самое главное для психологического здоровья – это дыхание. Попытайтесь заняться дыхательными практиками. Когда мы что-то сдерживаем, делаем это с замедлением дыхания. Усилить его значит усилить контакт со своими чувствами и их выражением. Хорошо по этому делу помогает озвучивать голосом выдохи. Вдыхайте через нос, а выдыхайте громко через приоткрытый рот.

В ситуации, когда человек находится в состоянии глубокой депрессии и не может расплакаться даже когда очень этого хочет, следует обратиться за помощью психолога.