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Health 24 Медицина Не только для военных: почему в каждом автомобиле должен быть турникет
13 июня, 15:06
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Не только для военных: почему в каждом автомобиле должен быть турникет

Александр Бевза
Основні тези
  • В 2024 году количество ДТП в Украине выросло на четверть, а смертность от них – на 9%, причиной чего часто являются критические кровопотери.
  • Рекомендуется иметь в автомобильной аптечке современный кровоостанавливающий турникет, который соответствует стандартам НАТО, для быстрой остановки кровотечения в случае аварии.
  • Украинские аптечки устаревшие, содержат жгут Эсмарха, который сложный в использовании; вместо этого нужно иметь турникет, что простой для самостоятельного наложения.
  • Специалисты советуют иметь при себе как минимум два турникета: один для тренировки, другой – на случай критической ситуации.

Критическое кровотечение - это считанные минуты до смерти, а не часы до приезда скорой. Поэтому турникет – это не роскошь, а шанс на спасение, когда каждая секунда имеет большое значение.

Критические кровопотери остаются одной из главных причин смерти людей в авариях. В 2024 количество ДПТ в Украине выросло на четверть, а смертность от них – на 9%. Самые частые травмы в ДТП – ушибы, разрывы тканей, травмы головы и массивные кровотечения, пишет 24 Канал.

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Турникет спасает жизнь

Ожидание скорой помощи может длиться до нескольких часов, особенно в военное время и на трассах за городом. Однако при критической кровопотере ждать опасно – смерть наступает уже через считанные минуты.

Даже самый опытный водитель не может предусмотреть все ситуации на дороге. Но есть вещи, которые могут стать решающими в критический момент: ремень, подушки безопасности и современный кровоостанавливающий турникет в автомобильной аптечке. Если в результате аварии было ранение конечности и открылась массивная кровопотеря, турникет остановит ее за секунды и спасет жизнь.

На трассе Житомир-Чуднов я попал на место аварии. Перевернутая машина, полиция, беспомощные водители. Пострадавшему оторвало ноги, а люди пытались остановить критическое кровотечение багажной резиной – что категорически запрещено. Я наложил два SICH-Tourniquet, шейный воротник. Это спасло ему жизнь,
– рассказал инструктор по домедицинской помощи и тактической медицине Дмитрий Гладышевский.

Однако украинские аптечки до сих пор укомплектованы устаревшим жгутом Эсмарха для остановки кровотечений. Он не соответствует современным стандартам, сложный для самостоятельного наложения и его использование может привести к некрозу. Чтобы позаботиться о собственной безопасности, водители должны иметь в салоне автомобиля аптечку с современным турникетом, ножницами и перчатками. В критической ситуации это может спасти как собственную жизнь, так и того, кто рядом.

Как выбрать турникет, который точно сработает

Чтобы устройство не подвело в критический момент, стоит обратить внимание на такие характеристики:

  • Сертификация и оригинальность. Избегайте китайских подделок, которые могут не сработать. Турникет должен соответствовать стандартам НАТО или быть одобренным специалистами тактической медицины.

  • Удобство применения. Он должен быть пригодным для самостоятельного наложения одной рукой.

  • Эффективность для разных пользователей. Водителями являются как мужчины, так и женщины, а пассажирами – дети. Турникет должен обеспечивать остановку кровотечения даже на тонких конечностях.

Ведущие инструкторы и медики рекомендуют иметь как минимум 2 кровоостанавливающих жгута: один для тренировки, другой – на случай критической ситуации. В идеале – чтобы было на каждую конечность и запасные для спасения других.

Дорожная аптечка без современного турникета - это риск. Проверьте ее прямо сейчас: есть ли в ней все необходимое? Приобретите необходимые вещи, качественный турникет и научитесь его использовать. Ведь однажды именно ваша подготовленность может спасти чью-то жизнь.

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