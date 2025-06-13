Критические кровопотери остаются одной из главных причин смерти людей в авариях. В 2024 количество ДПТ в Украине выросло на четверть, а смертность от них – на 9%. Самые частые травмы в ДТП – ушибы, разрывы тканей, травмы головы и массивные кровотечения, пишет 24 Канал.

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Турникет спасает жизнь

Ожидание скорой помощи может длиться до нескольких часов, особенно в военное время и на трассах за городом. Однако при критической кровопотере ждать опасно – смерть наступает уже через считанные минуты.

Даже самый опытный водитель не может предусмотреть все ситуации на дороге. Но есть вещи, которые могут стать решающими в критический момент: ремень, подушки безопасности и современный кровоостанавливающий турникет в автомобильной аптечке. Если в результате аварии было ранение конечности и открылась массивная кровопотеря, турникет остановит ее за секунды и спасет жизнь.

На трассе Житомир-Чуднов я попал на место аварии. Перевернутая машина, полиция, беспомощные водители. Пострадавшему оторвало ноги, а люди пытались остановить критическое кровотечение багажной резиной – что категорически запрещено. Я наложил два SICH-Tourniquet, шейный воротник. Это спасло ему жизнь,

– рассказал инструктор по домедицинской помощи и тактической медицине Дмитрий Гладышевский.

Однако украинские аптечки до сих пор укомплектованы устаревшим жгутом Эсмарха для остановки кровотечений. Он не соответствует современным стандартам, сложный для самостоятельного наложения и его использование может привести к некрозу. Чтобы позаботиться о собственной безопасности, водители должны иметь в салоне автомобиля аптечку с современным турникетом, ножницами и перчатками. В критической ситуации это может спасти как собственную жизнь, так и того, кто рядом.

Как выбрать турникет, который точно сработает

Чтобы устройство не подвело в критический момент, стоит обратить внимание на такие характеристики:

Сертификация и оригинальность. Избегайте китайских подделок, которые могут не сработать. Турникет должен соответствовать стандартам НАТО или быть одобренным специалистами тактической медицины.

Удобство применения. Он должен быть пригодным для самостоятельного наложения одной рукой.

Эффективность для разных пользователей. Водителями являются как мужчины, так и женщины, а пассажирами – дети. Турникет должен обеспечивать остановку кровотечения даже на тонких конечностях.

Ведущие инструкторы и медики рекомендуют иметь как минимум 2 кровоостанавливающих жгута: один для тренировки, другой – на случай критической ситуации. В идеале – чтобы было на каждую конечность и запасные для спасения других.

Дорожная аптечка без современного турникета - это риск. Проверьте ее прямо сейчас: есть ли в ней все необходимое? Приобретите необходимые вещи, качественный турникет и научитесь его использовать. Ведь однажды именно ваша подготовленность может спасти чью-то жизнь.