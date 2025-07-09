Рак молодеет: почему у молодых людей возрастает риск онкологических заболеваний

В последнее десятилетие, на фоне общего увеличения благосостояния в развитых странах, возрастная граница некоторых видов рака заметно "омолодилась". В частности, в США наблюдается 14,8-процентное увеличение случаев рака желудочно-кишечного тракта среди людей моложе 50 лет.

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