Более того, все чаще диагностируются случаи колоректального рака, рака пищевода, желудка, аппендикса и желчных путей, пишет 24 Канал со ссылкой на British Journal of Surgery.
Также на тему ВОЗ рекомендует всем странам значительно поднять цены на некоторые продукты
Сравнительные данные показывают, что современные 35-летние американцы вдвое чаще сталкиваются с риском рака толстой кишки и вчетверо чаще – с раком прямой кишки по сравнению с теми, кто родился в 1950 году. В Европе также отмечается рост заболеваемости среди молодежи 20 – 29 лет – прирост составил 7,9% за период с 2004 по 2016 год.
Основные причины "раннего" рака
Ученые из Медицинской школы Гарварда и Онкологического центра в Бостоне выделяют среди причин "раннего" рака ожирение, особенно то, что начинается в детском и подростковом возрасте. Исследование 2019 года показало, что у женщин с индексом массы тела более 30 вероятность развития колоректального рака в раннем возрасте почти вдвое выше, чем у женщин с нормальным весом.
Кроме того, значимыми предрасполагающими факторами являются западный стиль питания, неалкогольная жировая болезнь печени, курение и употребление алкоголя. Преобладание в рационе переработанных продуктов, недостаток фруктов и овощей значительно увеличивают риск развития заболевания.
Социальные и психологические последствия
Пациенты с ранним диагнозом рака часто сталкиваются с тревогой, проблемами самовосприятия и сексуальными дисфункциями, а также чаще страдают от депрессии по сравнению с теми, кто заболел в более зрелом возрасте.
Современные исследования, в частности опубликованные в British Journal of Surgery, призывают к пересмотру подходов в профилактике и ранней диагностике рака, начиная обследование значительно раньше традиционных 50 лет.
Неутешительные прогнозы и выводы
Прогнозы показывают, что к 2050 году количество случаев рака в мире увеличится на 84,3%, а смертность – на 93,2%. Особенно значительный рост ожидается в случаях рака простаты.
Анализ показывает, что стиль питания, богатый на сахара, насыщенные жиры и ультрапереработанные продукты, ведет к повышению онкологических рисков. Например, у амишей, несмотря на аналогичный рацион, рак встречается на 40% реже, что свидетельствует о сложности и многогранности факторов риска рака.