Почему после завтрака хочется спать
- Завтраки с высоким содержанием сахара и "пустых" углеводов, такие как булочки, йогурты с добавками, блины с сиропом и сладкие хлопья, вызывают резкие перепады сахара в крови, что приводит к сонливости.
- Альтернативы включают цельнозерновые продукты с белками, натуральный йогурт с ягодами, блины с высоким содержанием клетчатки, овсянку с орехами и смузи с добавлением зелени и белков.
Вы проснулись с ощущением бодрости, но уже через час после завтрака клонит в сон – знакомая проблема многих. Проблема может быть не только в недосыпе, но и в том, что вы кладете на тарелку с утра.
Завтраки, от которых хочется спать?
Некоторые привычные блюда создают резкий скачок энергии, а потом так же быстро ее "обнуляют". 24 Канал со ссылкой на данные Statista, публикует перечень завтраков, которые провоцируют сонливость, и простые альтернативы для действительно энергичного старта дня.
Булочки и бейглы
Большое количество "пустых" углеводов, без клетчатки и белка, и вместо стабильной энергии вы получаете резкие перепады сахара в крови.
Замените на цельнозерновой бейгл в паре с яйцом, сыром или авокадо.
Йогурт с добавками
Сахар в готовых йогуртах блокирует клетки, которые отвечают за бодрость, поэтому после сладкого парфе хочется снова спать.
Выбирайте натуральный йогурт без добавок, добавляйте ягоды или орехи.
Блины с сиропом
Сытная классика выходных, но в большой порции они работают как десерт: быстрый подъем и такой же резкий спад сил.
Готовьте блины из муки с высоким содержанием клетчатки, добавляйте белковую начинку и не злоупотребляйте сладкими соусами.
Апельсиновый сок из пакета
В стакане может быть до 26 граммов сахара - столько же, как в шести кубиках. Вместо пользы вы получаете "сахарный удар".
Ешьте целые фрукты или делайте смузи с мякотью, чтобы добавить клетчатку.
Жареная индейка
Кажется диетической альтернативой бекона, но содержит много соли. Избыток натрия и жира провоцирует усталость.
Используйте небольшое количество индейки или бекона как акцент в блюде, а не основную часть.
Сладкие хлопья
По сути – сахар в различных формах. Всплеск энергии длится минут 30, дальше наступает сонливость.
Варите овсянку, добавляйте орехи, корицу, сухофрукты.
Фруктовые смузи "без меры"
Когда в блендере только фрукты, вы получаете много фруктозы. Это быстро утомляет вместо бодрить. Балансируйте смузи зеленью, белком (йогурт, протеин) и здоровыми жирами (семена, орехи).
Колбаса и жирное мясо
Пищеварение "съедает" энергию, поэтому после такого завтрака ощущение тяжести и сонливость гарантированы.
Выбирайте сэндвичи с тонкими ломтиками отварного мяса, а не с жирными колбасами.
Кофейные напитки с сиропами
Кофе сам по себе бодрит, но если добавить более 70 граммов сахара – получите противоположный эффект. Пейте обычный кофе, добавляя немного молока и минимум сиропа.
Лишний завтрак
Даже полезное блюдо в слишком большой порции перегружает организм и делает вас сонными. Ориентируйтесь на умеренные порции и ощущение сытости, а не "переедание".
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.