Почему после завтрака хочется спать

Вы проснулись с ощущением бодрости, но уже через час после завтрака клонит в сон – знакомая проблема многих. Проблема может быть не только в недосыпе, но и в том, что вы кладете на тарелку с утра.

Завтраки, от которых хочется спать?

Некоторые привычные блюда создают резкий скачок энергии, а потом так же быстро ее "обнуляют". 24 Канал со ссылкой на данные Statista, публикует перечень завтраков, которые провоцируют сонливость, и простые альтернативы для действительно энергичного старта дня.

Булочки и бейглы

Большое количество "пустых" углеводов, без клетчатки и белка, и вместо стабильной энергии вы получаете резкие перепады сахара в крови.

Замените на цельнозерновой бейгл в паре с яйцом, сыром или авокадо.

Йогурт с добавками

Сахар в готовых йогуртах блокирует клетки, которые отвечают за бодрость, поэтому после сладкого парфе хочется снова спать.

Выбирайте натуральный йогурт без добавок, добавляйте ягоды или орехи.

Блины с сиропом

Сытная классика выходных, но в большой порции они работают как десерт: быстрый подъем и такой же резкий спад сил.

Готовьте блины из муки с высоким содержанием клетчатки, добавляйте белковую начинку и не злоупотребляйте сладкими соусами.

Апельсиновый сок из пакета

В стакане может быть до 26 граммов сахара - столько же, как в шести кубиках. Вместо пользы вы получаете "сахарный удар".

Ешьте целые фрукты или делайте смузи с мякотью, чтобы добавить клетчатку.

Жареная индейка

Кажется диетической альтернативой бекона, но содержит много соли. Избыток натрия и жира провоцирует усталость.

Используйте небольшое количество индейки или бекона как акцент в блюде, а не основную часть.

Сладкие хлопья

По сути – сахар в различных формах. Всплеск энергии длится минут 30, дальше наступает сонливость.

Варите овсянку, добавляйте орехи, корицу, сухофрукты.

Фруктовые смузи "без меры"

Когда в блендере только фрукты, вы получаете много фруктозы. Это быстро утомляет вместо бодрить. Балансируйте смузи зеленью, белком (йогурт, протеин) и здоровыми жирами (семена, орехи).

Колбаса и жирное мясо

Пищеварение "съедает" энергию, поэтому после такого завтрака ощущение тяжести и сонливость гарантированы.

Выбирайте сэндвичи с тонкими ломтиками отварного мяса, а не с жирными колбасами.

Кофейные напитки с сиропами

Кофе сам по себе бодрит, но если добавить более 70 граммов сахара – получите противоположный эффект. Пейте обычный кофе, добавляя немного молока и минимум сиропа.

Лишний завтрак

Даже полезное блюдо в слишком большой порции перегружает организм и делает вас сонными. Ориентируйтесь на умеренные порции и ощущение сытости, а не "переедание".