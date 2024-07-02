Невозможно терпеть: почему некоторые звуки так сильно раздражают

Громкое жевание, скрежет ногтей по доске или постоянное щелканье ручкой такие звуки могут раздражать даже самого спокойного человека. Все из-за того, что мозг воспринимает определенные звуки как угрозу или источник стресса.

Одинаковый звук может быть раздражающим для одного человека и абсолютно нейтральным для другого. Это связано с личным опытом и ассоциациями, чувствительностью слуховой системы и эмоциональным состоянием. Стресс и страх усиливают негативное восприятие звуков, делая нас более чувствительными к раздражителям.

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С эволюционной точки зрения чувствительность к резким и неприятным звукам имела важное значение для выживания. Они ассоциировались с потенциальной опасностью и повышали бдительность.

Социальный и культурный фактор

Культура и воспитание имеют большую роль в том, как мы воспринимаем звуки. В разных культурах существуют разные нормы и обычаи, связанные с поведением и звуками. Например, громкое жевание может быть нормой в одной культуре и крайне неприемлемым в другой. Эти социальные нормы формируют наши ожидания и реакцию на звуки.

Мизофония

Для некоторых людей раздражение от звуков приобретает особую форму, известной как мизофония. Это состояние, в котором определенные звуки вызывают сильные негативные эмоциональные реакции – гнев, тревогу или отвращение.

Механизмы мизофонии окончательно не изучены, но предполагается, что связаны с аномальной активностью в мозге. Минимизировать провоцирующие звуки помогает психотерапия, использование беруш и наушников с шумоподавлением.

Гиперакузия

Гиперакузия – редкое нарушение слуха, при котором даже обычные звуки могут казаться чрезвычайно громкими и неприятными. Исследователи все еще пытаются понять, что это вызывает.

Лекарств против гиперакузии не существует, но облегчить состояние помогают:

звуковая терапия;

когнитивно-поведенческая терапия;

переобучающая терапия тиннитуса (TRT);

хирургическое вмешательство.

Советы по управлению раздражающими звуками

Если вы заметили, что определенные звуки вызывают у вас раздражение, есть несколько способов справиться с этим: