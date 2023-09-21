Почему некоторые люди не потеют и можно ли это считать преимуществом

Мокрые подмышки в жару – естественный процесс потоотделения. Но есть люди, которые совсем не потеют и это может иметь очень отрицательные последствия для здоровья.

Пот – соленая и прозрачная жидкость, производимая потовыми железами. Сам процесс называется потоотделением. Благодаря этому организм сохраняет прохладу – это единственный способ избежать перегрева и охладиться.

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Человек рождается с определенным количеством потовых желез: от двух до четырех миллионов. Они становятся полностью активными во время полового созревания.

Есть два типа потовых желез: эккриновые и апокриновые. Апокриновые размещаются в волосяных фолликулах, а эккриновые располагаются по всему телу. Их количество не меняется на протяжении всей жизни. Объем пота, вырабатываемого организмом, зависит от активной работы каждой железы, а не от их общего количества.

Почему люди не потеют

Ангидроз – отсутствие потоотделения. С первого взгляда кажется, что человеку повезло, ведь ему не приходится сталкиваться с мокрыми подмышками и неприятным запахом, но отсутствие потоотделения это довольно тревожный симптом. Люди с ангидрозом подвержены тепловым судам и тепловому удару – опасным для жизни состояниям.

Ангидроз может быть только на определенных участках тела или во всем организме. Также отсутствие потоотделения на одном участке тела может являться компенсацией гипергидроза на другом.

Симптомы ангидроза

Нередко пониженное потоотделение сложно заметить. Есть ряд симптомов, по которым можно распознать ангидроз:

ощущение жара;

не получается остыть после перегрева;

тяжело переносить высокие температуры;

мышечные спазмы, которые долго не проходят;

покалывание в конечностях;

тошнота;

слабость;

учащенное сердцебиение;

сыпь.

Что делать

Понимая свою проблему, можно помочь своему организму: избегайте чрезмерных физических нагрузок и высоких температур, используйте при перегреве прохладную воду или пакет со льдом, установите кондиционер и старайтесь носить одежду из легких тканей.

Лечение будет зависеть от причин, по которым организм перестал выделять пот. В некоторых случаях выписывают лекарства, вызывающие потоотделение. Но иногда минимальное потоотделение – не повод для беспокойства, а особенность человека.