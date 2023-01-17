Почему во время болезни исчезает аппетит

На понижение аппетита во время болезни может влиять несколько факторов. Один из них – цитокины. Это вещества, образующиеся в организме во время болезни.

Почему исчезает аппетит во время болезни

Потеря аппетита – самый частый симптом инфекционных заболеваний. Переваривание пищи требует энергии, которая также необходима для того, чтобы бороться с болезнью. Поэтому при простуде или гриппе в организме образуются цитокины – белки, участвующие в иммунных реакциях, в том числе снижающие аппетит. Так организм не тратит энергию на переваривание пищи.

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При некоторых заболеваниях, таких как диабет и гипотиреоз, кроме цитокинов, снижение аппетита может влиять на гормональные изменения в организме.

Во время простудных заболеваний могут возникнуть нарушения обоняния и вкуса. Еда не пахнет, как раньше, из-за чего есть хочется меньше.

Не заставляйте себя

Потеря аппетита во время ОРВИ или гриппа не длится долго и обычно проходит, когда человеку становится лучше. Если аппетит вернулся, следует поесть.

Организму нужны калории, чтобы восстановиться. При этом лучше отдавать предпочтение продуктам, которые легко перевариваются, например супам.

Если во время болезни не хочется есть, не следует принуждать себя. Отдыхайте и пейте много жидкости: этого достаточно.

Если после выздоровления потеря аппетита сохраняется, следует обратиться к врачу.