Анализ на магний: кому нужен и что покажут результаты
Источник:Medline Plus
Магний – это жизненно важный для нашего организма минерал и макроэлемент. Он участвует в трех сотнях биохимических реакций. Но у многих людей может возникать недостаток этого минерала.
Магний преимущественно сохраняется в костях и внутри клеток организма. Только один процент содержания минерала приходится на кровь. Но по магнию в крови можно понять, хватает ли его в организме или нет.
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Функции магния
Магний выполняет несколько важных функций:
- помогает нервной системе передавать импульс к мышечным волокнам, а самим мышцам – сокращаться;
- регулирует ритм сердца и частоту его ушибов;
- контролирует уровень АД;
- поддерживает крепкость костей и помогает кальцию усваиваться в организме.
Просто так и без причин анализ на магний крови не сдают. Для этого требуются показания, которые определяет врач.
Чаще проверяют уровень магния при:
- жалобах на судороги и нарушения ритма сердца;
- хронические заболевания, такие как сахарный диабет и хроническая почечная недостаточность;
- беременности – у беременных при недостатке магния может подняться АД, а это опасно для мамы и ребенка;
- зависимость от алкоголя;
- прием лекарств, влияющих на уровень магния в организме, например мочегонных или ингибиторов протонной помпы, уменьшающих выработку желудочного сока.
В этих случаях в крови магния содержится либо мало, либо избыточно.
Как подготовиться
Готовиться к анализу обычно не нужно. Но если вы принимаете какие-либо лекарства или добавки, сообщите об этом врачу заранее. Возможно, они оказывают влияние на уровень минерала в крови. И если сдать кровь и выпить такие препараты перед этим, можно получить недостоверный результат.
Кровь для анализа на магний берут из одной из вен, расположенных в области локтевого изгиба. Требуемое количество собирают в стерильную пробирку и отправляют в лабораторию.
Что означают результаты
Результаты следует оценивать вместе с жалобами человека и его диагнозами, если они есть. Нормальный уровень магния крови колеблется в пределах от 1,7 до 2,2 мг на децилитр. Или от 0,85 до 1,10 ммоль на литр.
Но в случае с магнием норма – понятие растяжимое. К примеру, у беременных во втором и третьем триместрах показатель бывает ниже, и для них это нормально.