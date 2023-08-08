Анализ на магний: кому нужен и что покажут результаты

Магний – это жизненно важный для нашего организма минерал и макроэлемент. Он участвует в трех сотнях биохимических реакций. Но у многих людей может возникать недостаток этого минерала.

Магний преимущественно сохраняется в костях и внутри клеток организма. Только один процент содержания минерала приходится на кровь. Но по магнию в крови можно понять, хватает ли его в организме или нет.

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Функции магния

Магний выполняет несколько важных функций:

помогает нервной системе передавать импульс к мышечным волокнам, а самим мышцам – сокращаться;

регулирует ритм сердца и частоту его ушибов;

контролирует уровень АД;

поддерживает крепкость костей и помогает кальцию усваиваться в организме.

Просто так и без причин анализ на магний крови не сдают. Для этого требуются показания, которые определяет врач.

Чаще проверяют уровень магния при:

жалобах на судороги и нарушения ритма сердца;

хронические заболевания, такие как сахарный диабет и хроническая почечная недостаточность;

беременности – у беременных при недостатке магния может подняться АД, а это опасно для мамы и ребенка;

зависимость от алкоголя;

прием лекарств, влияющих на уровень магния в организме, например мочегонных или ингибиторов протонной помпы, уменьшающих выработку желудочного сока.

В этих случаях в крови магния содержится либо мало, либо избыточно.

Как подготовиться

Готовиться к анализу обычно не нужно. Но если вы принимаете какие-либо лекарства или добавки, сообщите об этом врачу заранее. Возможно, они оказывают влияние на уровень минерала в крови. И если сдать кровь и выпить такие препараты перед этим, можно получить недостоверный результат.

Кровь для анализа на магний берут из одной из вен, расположенных в области локтевого изгиба. Требуемое количество собирают в стерильную пробирку и отправляют в лабораторию.

Что означают результаты

Результаты следует оценивать вместе с жалобами человека и его диагнозами, если они есть. Нормальный уровень магния крови колеблется в пределах от 1,7 до 2,2 мг на децилитр. Или от 0,85 до 1,10 ммоль на литр.

Но в случае с магнием норма – понятие растяжимое. К примеру, у беременных во втором и третьем триместрах показатель бывает ниже, и для них это нормально.