Недавнее исследование, опубликованное в авторитетном журнале Nature Genetics, частично приоткрывает завесу над природой заикания. Впервые в мире ученые проанализировали генетические данные 1,1 миллиона пользователей платформы 23andMe и обнаружили 57 новых участков ДНК, которые могут быть причастны к этому состоянию, пишет 24 Канал.

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Квантовый скачок в понимании заикания

По словам профессора Грегори Снайдера из университета Миссисипи – специалиста по речевым расстройствам, который сам живет с заиканием, – эти результаты являются настоящим "квантовым скачком" в науке. Открытие новых генетических маркеров дает надежду раскрыть биологические причины заикания и, возможно, разработать лекарственные методы лечения в будущем.

Сегодня заикание поражает около 1% населения планеты – примерно 70 миллионов людей, независимо от языка и национальности. Чаще всего оно проявляется в раннем возрасте, в большинстве случаев исчезая самостоятельно, но для многих остается проблемой на всю жизнь. Миллионы людей полагаются на помощь логопеда, чтобы научиться свободнее общаться и принимать себя.

В начале 2000 у ученых не было достаточно мощностей и больших генетических баз данных. Поэтому исследования проводились в основном в закрытых и генетически однородных сообществах – например, в Пакистане или Африке. Хотя тогда было найдено несколько вероятных генетических мутаций, из-за небольшой выборки эти результаты нельзя было распространить на все человечество.

Почему возникает заикание

В новом исследовании сравнили ДНК почти 100 тысяч людей с заиканием и почти 1 миллиона тех, кто с ним не сталкивался, учитывая пол и генетическое происхождение участников. Обнаружили 57 участков генома, каждый из которых немного повышает риск развития заикания. Поэтому ученые считают, что теперь заикание можно рассматривать как сложное полигенное нарушение – подобно таким состояниям, как бессонница или диабет II типа.

Особое внимание ученых привлек ген VRK2, который играет важную роль в раннем развитии нервной системы. Варианты этого гена связаны не только с заиканием, но и с рядом неврологических расстройств – эпилепсией, шизофренией, рассеянным склерозом, а также с трудностями распознавания ритма.

Это открытие впервые дает генетическое подтверждение теории, что в основе заикания могут лежать нарушения ритмической обработки информации. Интересно, что более двадцати найденных генов ранее связывали с психоневрологическими состояниями, такими как аутизм и СДВГ. Это может свидетельствовать о частично общих механизмах развития этих расстройств.

Таким образом, исследование укрепляет позицию специалистов: заикание следует прежде всего воспринимать как неврологическое, а не психологическое или поведенческое расстройство.

Авторы признают и ограничения: например, в выборке было больше женщин, хотя заикание у мужчин случается вчетверо чаще, а большинство участников имели европейское происхождение.

Дальнейшие исследования позволят выяснить, какие именно гены непосредственно связаны с заиканием. Однако результаты этого исследования важны еще и тем, что помогают разрушить вредные стереотипы: заикание – не следствие психологической травмы или "слабости".