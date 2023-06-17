Почему колет сердце и насколько это опасно

Вы сидите за столом и пьете кофе, и вдруг вас пронзает боль в груди, словно в сердце ударили электрическим током. Больно так, что страшно вдохнуть, но через несколько минут отпускает. Объясняем, что это.

Почему резко колет сердце

Синдром прекардиального улова – резкая боль в левой верхней части груди. Фактически болит не сердце, а плевра – пленка, выстилающая грудную полость. Ученые полагают, что это происходит из-за ущемления или раздражения плевральных нервов.

Также на тему Когда сердце теряет ритм: что такое аритмия и как с ней жить

Чаще такая колючая боль в груди встречается у детей от 6 лет и молодых людей. Возможно, он связан с интенсивными периодами роста, потому что после 20 лет уходит. Но боль может возникнуть и во взрослом возрасте. Это безопасное состояние, которое резко накатывает и так же резко исчезает. Его не нужно лечить, и на здоровье оно никак не влияет. Несмотря на это, частые эпизоды, когда сердце вроде бы колют иглами, могут беспокоить и приводить к ненужным обследованиям.

Признаки безопасного покалывания в сердце

внезапная острая колющая или игловая боль в груди, продолжающаяся от 30 секунд до трех минут;

боль возникает в состоянии покоя, когда человек сидит или лежит, часто когда сутулится. Но иногда может произойти и во время ходьбы;

боль усиливается при попытке глубоко вдохнуть;

боль проходит так же внезапно, как и началась.

Больше никаких признаков этот синдром не имеет. Боль не связана с едой и никогда не бывает во сне. Он может накатывать еженедельно, а может произойти только однажды. Попытки глубоко вдохнуть обычно лишь усугубляет проблему. Лучшей тактикой будет выпрямить спину и неглубоко дышать в течение нескольких минут, пока это не пройдет.

Когда покалывания опасны

Иногда колючая боль в груди могут вызывать вирусные инфекции, воспаление пищевода или желудка, врожденные деформации клапанов сердца. Но в этом случае будет важное отличие: боль не проходит сама по себе. Он будет сопровождаться лихорадкой, кашлем, связанным с едой или занятиями спортом.

Обследование понадобится только в том случае, если врач подозревает нечто большее, чем просто синдром перикардиального увлечения.

Признаки сердечного приступа

Сердечный приступ не проходит через несколько минут. Вот его главные признаки:

внезапная боль в груди, которая распространяется на руки, спину, шею или челюсть;

ощущение тяжести в груди;

одышка, потливость и головокружение;

боль длится более 15 минут.

В этом случае нужно сразу вызвать скорую.